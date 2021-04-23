Россияне в рамках внесудебной процедуры банкротства, которая была запущена осенью 2020 года, смогут избавиться от долгов в размере более 1,15 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект «Федресурс».

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С чего всё началось Понять и списать: россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов Россиянам в рамках упрощенной схемы банкротства, запущенной осенью прошлого года, спишут 1,15 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в проекте «Федресурс». Всего по состоянию на вторую декаду апреля процедуру внесудебного избавления от долгов проходят 3,3 тыс. граждан. Известия вчера в 17:01