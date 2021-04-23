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Экономика

В рамках внесудебной процедуры банкротства россиянам спишут от 1,1 млрд рублей долгов

Россияне в рамках внесудебной процедуры банкротства, которая была запущена осенью 2020 года, смогут избавиться от долгов в размере более 1,15 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект «Федресурс».В источнике

С чего всё началось

Понять и списать: россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов

Россиянам в рамках упрощенной схемы банкротства, запущенной осенью прошлого года, спишут 1,15 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в проекте «Федресурс». Всего по состоянию на вторую декаду апреля процедуру внесудебного избавления от долгов проходят 3,3 тыс. граждан.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

С должников в России спишут больше миллиарда рублей

Lenta.ruвчера в 01:48

Россиянам спишут более 1,1 миллиарда долгов без суда

РЕН ТВвчера в 01:07

Россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов

Известиявчера в 18:39

Россиянам решили без суда списать более миллиарда рублей долгов

Life.ruвчера в 22:01

Россиянам по упрощенной схеме банкротства спишут 1,15 миллиарда долгов

Комсомольская правдавчера в 21:43

Россиянам без суда спишут 1,1 млрд рублей долгов

URA.Ruвчера в 19:27

Россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов

Московский Комсомолецвчера в 23:52
Интересное

Число жителей Донбасса с гражданством РФ может увеличиться почти вдвое до конца 2021 года

По словам собеседника агентства, за два года удалось выработать систему четкого взаимодействия Главного управления по вопросам миграции МВД России и соответствующих служб Луганской и Донецкой народных республик по оформлению документов на получение гражданства РФ.
ТАСС00:04

В Штатах издали указ против России

15 апреля министра иностранных дел Италии Ди Майо и министра обороны Герини срочно вызвали в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на внеочередное заседание Североатлантического совета - в тот же день, когда в Вашингтоне президент Байден подписал «Исполнительный указ о борьбе с вредной внешней деятельностью правительства России».
Свободная Прессавчера в 06:58

В Киеве сочли невозможной встречу Зеленского и Путина в Москве

Вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не сможет принять приглашение российского лидера Владимира Путина приехать на переговоры в Москву.
Известия02:42

Двое жителей Тулы выстрелили по подросткам из страйкбольного автомата

В Туле возбуждено несколько уголовных дел в отношении двух мужчин за стрельбу из страйкбольного оружия по подросткам, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Зинаида Каминская.
Интерфакс17:47