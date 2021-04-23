В рамках внесудебной процедуры банкротства россиянам спишут от 1,1 млрд рублей долгов
Россияне в рамках внесудебной процедуры банкротства, которая была запущена осенью 2020 года, смогут избавиться от долгов в размере более 1,15 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект «Федресурс».В источнике
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Понять и списать: россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов
Россиянам в рамках упрощенной схемы банкротства, запущенной осенью прошлого года, спишут 1,15 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в проекте «Федресурс». Всего по состоянию на вторую декаду апреля процедуру внесудебного избавления от долгов проходят 3,3 тыс. граждан.
Известиявчера в 17:01
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Россиянам по упрощенной схеме банкротства спишут 1,15 миллиарда долгов
Комсомольская правдавчера в 21:43