Футбол
ГЛАС.RUАлиссон стал первым в истории обладателем трофея Льва Яшина
Награда имени Льва Яшина была учреждена только в этом году, поэтому Алиссону удалось стать первым в истории её обладателем. Бразильскому голкиперу удалось в этом году стать победителем Лиги чемпионов вместе с «Ливерпулем», а также занять второе место в чемпионате Англии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Китай ввел санкции против Соединенных Штатов
Китай ввел санкции в отношении американской правозащитной компании Human Rights Watch, остановив рассмотрение запросов на разрешение зайти кораблям США в Гонконг, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Происшествия
Выборжец поставил в лесу столбы и стал брать деньги за переход границы
Политика
ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»
ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Культура
«Алые паруса» признали лучшим праздником года во всем мире
Праздник всех выпускников «Алые паруса», который ежегодно проходит в Петербурге, завоевал главную награду в конкурсе Best Event Awards World.
Политика
Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
Политика
Трамп назначил пошлины на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии
Сталь из Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи пошлинами не облагалась, а Австралия и Аргентина были также выведены из-под пошлин в размере 10% на алюминий.
Общество
В США арестовали россиянина Олега Никитина
Минюст США сообщил об аресте россиянина Олега Никитина и двух граждан Италии.
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы
Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
Политика
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой России
Приближение НАТО к российским границам представляет потенциальную угрозу безопасности страны, заявил президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Певцов считает Познера «врагом России»
Актер высказался о гомосексуализме и абортах В недавнем интервью Дмитрий Певцов нелестно высказался о знаменитом российском журналисте Владимире Познере.
Экономика
Сбербанк зафиксировал двукратный рост мезонинных сделок
В мае этого года в ответ на принятие изменений в закон о долевом строительстве на рынок Сбербанком был выведен коробочный кредитный продукт «Проектный бридж», который стал пользоваться популярностью у клиентов — каждая четвертая мезонинная сделка банка в текущем году реализована с ним.
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 появился на «живых» фото
Инсайдер и совладелец профильного ресурса SlashLeaks Стив Хеммерстоффер (OnLeaks) в своём Twitter-аккаунте опубликовал фото смартфона Xiaomi Mi Mix 4 в рабочем состоянии.
Политика
В Германии задержали фигуранта украинского «газового дела», пишут СМИ
Фигурант "газового дела" и экс-депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко задержан в Германии, сообщило во вторник издание Liga.net со ссылкой на источник в украинской Генпрокуратуре.
Общество
У российской молодежи появилась новая сексуальная ориентация
Подростки из второй группы как раз и формируют новую сексуальную ориентацию.
Общество
В Кировской области 31 декабря объявлено выходным
Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Политика
Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
Общество
Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Политика
Трамп припугнул Китай по поводу торговой сделки
Торговая сделка США и Китая, подписание первой части которой ожидали в декабре, может быть отложена на год.
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Происшествия
Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео
Момент обрушения автомобильного моста на въезде в Оренбург попал на видео. Кадры были сняты водителем, собиравшимся проехать под мостом.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Наука
Создан препарат, облегчающий выведение камней из почек
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Происшествия
Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.