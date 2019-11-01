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ЧемпионатДжака поссорился с болельщиками «Арсенала»
Встреча «Арсенала» и «Кристал Пэлас» завершилась со счётом 2:2. Возможно, никто бы и не говорил о ней уже который день, если бы не конфликт капитана хозяев с болельщиками, о котором мы писали здесь. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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Важнее всего личность, человек. Как и всем людям, Джаке нужно время, чтобы прийти в себя после проблем, он переживает. Он извинился перед болельщиками, перед всеми. Я думаю, что он не сыграет завтра. Теперь мы должны на 100 процентов сконцентрироваться на матче.
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