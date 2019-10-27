На последних минутах матча "Ганновер" вышел вперед, сдеав счет 3:2 в свою пользу, однако через некоторое время пропустил. Голкипер был раздосадован таким положением дел и сильно ударил по мячу, намереваясь выбить его от ворот, но попал в живот защитнику Даниэлю Гордону, который и сравнял счет.

Музыка Джастин Бибер не оценил новую песню Селены Гомес Вчера, 23 октября, Селена Гомес (Selena Gomez) выпустила новую песню «Lose You To Love Me» («Потерять тебя, чтобы полюбить себя»), где рассказала все о своих взлетах и падениях и выразила всю боль от расставания с парнем, в которого была безумно влюблена.

Политика В КНДР призвали США не спекулировать на дружбе Трампа и Ким Чен Ына Председатель комитета КНДР за мир в АТР Ким Ён Чхоль заявил, что отношения между Пхеньяном и Вашингтоном могли бы уже неоднократно испортиться из-за действий США, но сохраняются благодаря дружеским отношениям лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Армия и оружие Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.

Армия и оружие США координировали с Турцией операцию по ликвидации главаря ИГ в Сирии Турецкое оборонное ведомство на фоне распространившихся в СМИ сведений о ликвидации главаря запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади обратило внимание на то, что вооруженные силы США и Турции обменивались информацией перед прошедшей минувшей ночью операцией в сирийском Идлибе.

Шоу-бизнес Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.

Культура Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».

Политика В Кремле рассказали о создании меморандума России и Турции по Сирии Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, как создавался меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке САР, который был в итоге подписан президентами Турции и России.

Политика Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.

Общество Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.

Происшествия В ДТП с автобусом в Петербурге погибли два человека Как сообщает УГИБДД ГУ МВД по городу и Ленобласти, два человека погибли, а еще два госпитализированы.

Политика CNN связал провал Amazon на $10 млрд с поручением Трампа Возможным объяснением неожиданной неудачи Amazon в борьбе за контракт на разработку облачных технологий для Пентагона на $10 млрд была позиция президента Дональда Трампа, утверждает CNN.

Энергетика Глава Total заявил о влиянии политики США на рост цен на нефть По словам директора Total, темпы мировой экономики сейчас замедлились, и в сложившейся ситуации нельзя допускать слишком высоких цен на нефть.

Происшествия ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.

Фигурное катание Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Гран-при Канады Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар Гран-при Канады.

Шоу-бизнес Участник «Голоса» объяснил свое поведение на проекте Причину своего «оскорбительного» поведения рассказал участник шоу «Голос» в своем Instagram 26 октября.

Происшествия В Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.

Авто Обновление увеличит мощность электромобилей Tesla и автоматизирует навигацию В обновлении программного обеспечения, которое в ближайшие недели начнут получать электромобили Tesla, выполнена оптимизация алгоритмов управления электромоторами.

Шоу-бизнес Любовь Успенская рассказала, что навсегда отказалась от белья Добавим, что неделей ранее поклонники Любови Успенской упрекнули свою любимицу в том, что она перестаралась, пытаясь угнаться за уходящей молодостью.

Здоровье В Оренбуржье выросла заболеваемость коклюшем Фото: Вестирама.ру В Оренбургской области отмечен рост заболеваемости коклюшем. В этом году врачами зарегистрирован уже 31 случай.

Происшествия В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.

Политика Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.

Шоу-бизнес Памятник Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище Памятник народному артисту России Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище в Москве.