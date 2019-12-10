Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUВратарь «Генка» стал самым молодым голкипером в истории ЛЧ

Вратарь «Генка» Мартен Вандервордт попал в стартовый состав на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи». На поле футболист вышел в возрасте 17 лет и 287 дней. Таким образом, бельгиец стал самым молодым голкипером в истории турнира.
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