Вратарь «Генка» Мартен Вандервордт попал в стартовый состав на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи». На поле футболист вышел в возрасте 17 лет и 287 дней. Таким образом, бельгиец стал самым молодым голкипером в истории турнира.

Вратарь «Генка» стал самым молодым голкипером в истории ЛЧ

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