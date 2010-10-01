Футбол

Нева СпортНева СпортВратарь Кипра считает, что России по силам победить на Евро-2020

Кипр — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 13 октября
Стадион «ГСП»
9′
Денис Черышев
22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
28′
Панайотис Захариу
Маргаса
36′
38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
41′
45′+1′
Вячеслав Караваев
61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
80′
89′
Александр Головин
90′+2′
Денис Черышев
Голкипер сборной Кипра по футболу Урко Пардо оценил возможности сборной России в финальной части Евро-2020. Слова футболиста цитирует портал «Чемпионат.com». По мнению голкипера, очень сложно предсказать победителя чемпионата Европы, поскольку хороших команд на турнире будет много.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Вратарь Кипра считает, что России по силам победить на Евро-2020

Нева Спорт03:21

Вратарь Кипра: почему бы России не выиграть Евро? Большой разницы с Бельгией нет

Чемпионат02:15

Вратарь сборной Кипра: «Сборная России может выиграть Евро-2020»

ProstoProSportвчера в 18:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Политика

В Германии посчитали убытки от антироссийских санкций

Еще в декабре 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что у Европейского союза нет оснований для отмены или смягчения антироссийских санкций.
Капитал страны вчера в 06:50
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Происшествия

Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.
РИА Новости 06:59
Происшествия

Студент керченского университета подрался с преподавателем

Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.
ТАСС 07:19
Политика

Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу

Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 вчера в 11:02
Происшествия

Силовики пришли с обысками к сторонникам Навального в восьми городах

Силовики пришли с обысками к сторонникам Навального в восьми городах В Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузценке и Краснодаре проходят обыски у сторонников политика Алексея Навального, сообщает "ОВД-Инфо".
Медиазона 01:21
Политика

Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.
РИА Новости 04:34
Политика

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Политика

Верховный суд смягчил приговор украинцу Давыденко за шпионаж

Верховный суд РФ снял 3,5 года с приговора гражданину Украины Константину Давыденко, получившему 10,5 лет колонии строгого режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:34
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Российская газета 03:52
Технологии

Домашние аккумуляторы Tesla Powerwall в 2020 году появятся в Японии

В Tesla считают, что спрос на Powerwall в Японии будет очень большой, ведь в конце года там перестанут действовать льготные тарифы на электроэнергию.
Astera 06:41
Кино

«Женщиной-кошкой» в новом «Бэтмене» станет Зои Кравиц

Американскую актрису Зои Кравиц («Большая маленькая ложь», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда») утвердили на роль Женщины-кошки в новом фильме «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза.
Культуромания 00:44
Армия и оружие

NYT: в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции

На минувших выходных чиновники Государственного департамента и министерства энергетики США обсуждали планы эвакуации тактического ядерного оружия из Турции, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
Газета.Ru 02:25
Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль Манбидж

Газета.Ru 06:36
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество

В отношении экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки Федеральной антимонопольной службы.
Известия 07:07
Происшествия

Бастрыкин поручил расследовать убийство спортсмена в Красноярске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после смерти спортсмена в Красноярске.
РЕН ТВ вчера в 11:10
ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Спорт

Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Газета.Ru 07:20
Происшествия

Из галереи в Сан-Франциско украли гравюру Сальвадора Дали

Комсомольская правда вчера в 21:22
Экономика

АТОР: сезонных скидок в отелях Турции стоит ждать не раньше ноября

По словам участников рынка, наиболее загружены в октябре отели высокого ценового сегмента.
Интерфакс 07:03
Футбол

Сборная Украины обыграла Португалию и пробилась на Евро-2020

Благодаря победе подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство в группе и досрочно квалифицировались на чемпионат Европы c первого места (19 очков), который пройдет летом 2020 года.
РБК вчера в 16:52
Технологии

«Яндекс» запустил распознающее одежду приложение Sloy

Коммерсантъ вчера в 13:29
Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне

WMJ.ru вчера в 17:59
Общество

5 ямальских НКО победили в конкурсе президентских грантов

5 некоммерческих организаций Ямала стали победителями во втором конкурсе президентских грантов в этом году.
ОГТРК Ямал-Регион 04:56
Футбол

«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции

«Ман Сити» опубликовал на своей страничке в Twitter видео, на котором футболист радуется победе над Португалией (2:1) и выходу сборной Украины на Евро, и попросил украинца не сдерживать радостные эмоции.
Матч ТВ 07:31
Футбол

Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей

Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
REGNUM 07:40
Общество

Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко

На заседании 24 октября Госдума планирует рассмотреть вопрос о даче согласия на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко.
Российская газета 06:26
Общество

Урбанистика по-тульски. Депутат-единоросс открыл сушилку для белья

Депутат тульской городской Думы Олег Погорелов презентовал жителям многоэтажек на улице Кутузова сушилку для белья.
Фонтанка.Ру 06:00
Армия и оружие

У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой

Норвегия в настоящее время является единственной страной, которая закупает F-35 с тормозной системой подобного типа.
Военное обозрение вчера в 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Урко Пардо
Натурализованный кипрский футболист, вратарь клуба «Алки Ороклини» и сборной Кипра.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бельгия
Государство
Государство, находящееся на северо-западе Европы. Член ЕС, ООН и НАТО. Площадь - 30 528 км², численность населения - 11 414 214 человек. Столица - Брюссель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное