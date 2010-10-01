Голкипер сборной Кипра по футболу Урко Пардо оценил возможности сборной России в финальной части Евро-2020. Слова футболиста цитирует портал «Чемпионат.com». По мнению голкипера, очень сложно предсказать победителя чемпионата Европы, поскольку хороших команд на турнире будет много.

Вратарь Кипра считает, что России по силам победить на Евро-2020

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