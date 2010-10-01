Футбол

Нева СпортНева СпортВратарь Кипра считает, что России по силам победить на Евро-2020

Кипр — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 13 октября
Стадион «ГСП»
9′
Денис Черышев
22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
28′
Панайотис Захариу
Маргаса
36′
38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
41′
45′+1′
Вячеслав Караваев
61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
80′
89′
Александр Головин
90′+2′
Денис Черышев
1 фото
Голкипер сборной Кипра по футболу Урко Пардо оценил возможности сборной России в финальной части Евро-2020. Слова футболиста цитирует портал «Чемпионат.com». По мнению голкипера, очень сложно предсказать победителя чемпионата Европы, поскольку хороших команд на турнире будет много.
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