Футбол
Sport24.ruВратарь «Краснодара-3» забил победный гол на 94-й минуте в матче ПФЛ
Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принес своей команде победу над «Интером» в матче ПФЛ. Команды забили друг другу по два гола, игра приближалась к завершению.
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Вратарь «Краснодара-3» забил на последней минуте победный мяч в матче с «Интером» (видео)
Кубанские новостивчера в 13:04
«Краснодар-3» обыграл «Интер» благодаря голу вратаря на 94-й минуте (видео)
Советский спортвчера в 12:37
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Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России сократились
В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
Автоновости дня вчера в 09:34
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс вчера в 15:17
Армия и оружие
В США оценили новейший российский истребитель Су-35С
Американское издание The National Interest по военно-политической тематике высоко оценило новейшие российские истребители Су-35С, пишут "Известия".
РЕН ТВ 01:38
Политика
Трамп назвал условие приостановки санкций против КНДР, пишут СМИ
Дональд Трамп готов предложить КНДР приостановку действия санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в обмен на демонтаж ядерного реактора в Йонбене, пишет Time со ссылкой на источники в Белом доме.
РИА Новости вчера в 19:20
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия 02 октября в 17:50
Единоборства
Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Газета.Ru вчера в 11:55
Технологии
Российские истребители испытали новый цифровой камуфляж
Российские ВКС продолжают проводить испытания истребителей нового поколения Су-57.
Дни24 вчера в 18:00
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 13:00
Происшествия
Американцев задержали за порчу Пизанской башни
На итальянской Пизанской башне задержали двух американских туристов после того, как они поцарапали достопримечательность.
Газета.Ru вчера в 20:16
Единоборства
Корешков уступил Ларкину на турнире Bellator 229
Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США).
REGNUM 01:03
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Общество
Тимоти Шаламе и Лили Роуз Депп на красной дорожке премьеры «Короля» в Лондоне
Накануне 23-летний Тимоти Шаламе и 20-летняя Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, представили на фестивале BFI в Лондоне фильм «Король», где они сыграли главные роли.
Popcornnews.ru вчера в 08:29
Шоу-бизнес
Мэйси Уильямс из «Игры Престолов» стыдится своего тела после съемок
Актриса объяснила, что на втором или третьем сезоне сериала ее тело начало меняться и она «стала женщиной».
Gazeta.SPb вчера в 09:06
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия 03 октября в 12:17
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета 00:50
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Гаджеты
Realme X2 Pro станет самым дешевым смартфоном с Snapdragon 855 Plus
Astera 02 октября в 14:43
Политика
Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru вчера в 05:41
Здоровье
8 продуктов, которые сделают вас моложе на 10 лет
MedikForum.ru 03 октября в 04:36
Технологии
На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор
На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 вчера в 04:38
Политика
Трамп начал зачистку совета нацбезопасности при Белом доме
Глава американского государства Дональд Трамп в конфиденциальном порядке велел уволить многих сотрудников совета нацбезопасности при Белом доме, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 00:59
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец 03 октября в 10:49
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Общество
Названы способы борьбы с высоким давлением
Специалисты назвали простые способы стабилизации давления без лекарств, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:20
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
Происшествия
В Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег
В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер с пятью пассажирами врезался в берег.
RT на русском 00:44
Футбол
Зимой «Ювентус» намерен расстаться с тремя игроками
В зимнее трансферное окно «Ювентус» планирует расстаться с тремя игроками, сообщает Calciomercato.com.
Чемпионат вчера в 17:38