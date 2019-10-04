Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принес своей команде победу над «Интером» в матче ПФЛ. Команды забили друг другу по два гола, игра приближалась к завершению.

Вратарь «Краснодара-3» забил победный гол на 94-й минуте в матче ПФЛ

Политика В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.

Политика Лукашенко прогнозирует давление на дружбу Белоруссии с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что дружба Минска и Киева будет ощущать давление и с Запада, и с Востока.

Экономика В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".

Гаджеты Процессоры Intel и AMD использовали для приготовления панкейков Журналисты взяли 18-ядерный Intel Core i9-9980XE и 32-ядерный AMD Threadripper 2990WX с теплопакетом 165 и 250 Вт (в реальности эти показатели выше) и использовали их в качестве электроплитки.

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко варианты поставок нефти Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудили на встрече в Житомире сотрудничество двух стран в сфере нефтепереработки и поставок нефти.

Армия и оружие В афганской провинции Фарьяб уничтожено 19 боевиков Один из высокопоставленных командиров Национальной армией Афганистана на севере страны завил, что на территории провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) в результате столкновения с Национальными силами безопасности и обороны ликвидировано по меньшей мере 19 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 16 — получили ранения различной степени тяжести.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.