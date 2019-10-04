Футбол
Sport24.ruВратарь «Краснодара-3» забил победный гол на 94-й минуте в матче ПФЛ
Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принес своей команде победу над «Интером» в матче ПФЛ. Команды забили друг другу по два гола, игра приближалась к завершению.
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Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
Политика
В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине
Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Политика
Лукашенко прогнозирует давление на дружбу Белоруссии с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что дружба Минска и Киева будет ощущать давление и с Запада, и с Востока.
Экономика
В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку
Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".
Армия и оружие
В США определились со сроками лишения паспортов злостных неплательщиков
Под категорию злостных неплательщиков попадают граждане США, у которых накопилось более $52 тыс. долгов.
Культура
Стал известен победитель шоу «Голос 60+»
После завершения голосования был определен победитель второго сезона шоу «Голос 60+».
Гаджеты
Процессоры Intel и AMD использовали для приготовления панкейков
Журналисты взяли 18-ядерный Intel Core i9-9980XE и 32-ядерный AMD Threadripper 2990WX с теплопакетом 165 и 250 Вт (в реальности эти показатели выше) и использовали их в качестве электроплитки.
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко варианты поставок нефти
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудили на встрече в Житомире сотрудничество двух стран в сфере нефтепереработки и поставок нефти.
Армия и оружие
Модернизация одной из самых мощных мировых пушек завершается в РФ
Компания «Уралтрансмаш», входящий в «Уралвагонзавод» «Ростеха», объявила о том, что работы по модернизации мощной самоходной пушки «Малка» и миномета 2С4 «Тюльпан» завершаются, сообщает РИА Новости.
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Технологии
Российские истребители испытали новый цифровой камуфляж
Российские ВКС продолжают проводить испытания истребителей нового поколения Су-57.
Происшествия
Члены экипажа погибли при аварийной посадке Ан-12 на Украине
На борту самолета, по информации Мининфраструктуры, находились семь членов экипажа и один сопровождающий.
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Музыка
Давка произошла во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецке
Неприятный инцидент произошел во время концерта поп-дивы Ольги Бузовой в Новокузнецке: в зале, в котором проходило шоу, возникла давка.
Армия и оружие
В афганской провинции Фарьяб уничтожено 19 боевиков
Один из высокопоставленных командиров Национальной армией Афганистана на севере страны завил, что на территории провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) в результате столкновения с Национальными силами безопасности и обороны ликвидировано по меньшей мере 19 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 16 — получили ранения различной степени тяжести.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США
Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Политика
Новак рассказал о цене транзита газа через Украину
Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Шоу-бизнес
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву за то, что она поддержала повышение пенсионного возраста.
Политика
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Игры
Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare
Футбол
Тимур Жамалетдинов перешел из ЦСКА в «Лех». Сейчас он не играет в Польше
Почти сразу после переезда в Польшу Жамалетдинов дал интервью изданию Przeglad Sportowy, в котором прошёлся по ЦСКА.
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Происшествия
Двух россиян посадили на шесть с половиной лет за пикет
Согласно решению суда, 24-летний Владислав Мордасов приговорен к 6 годам и 7 месяцам колонии строгого режима, 19-летний Ян Сидоров — к 6,5 годам.