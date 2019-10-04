Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принес своей команде победу над «Интером» в матче ПФЛ. Команды забили друг другу по два гола, игра приближалась к завершению.

Вратарь «Краснодара-3» забил победный гол на 94-й минуте в матче ПФЛ

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