Футбол
RT на русскомВратарь «Краснодара-3» забил победный мяч в матче ПФЛ на 94-й минуте
Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принёс своей команде победу в матче 12-го тура Профессиональной футбольной лиги с черкесским «Интером», забив мяч на 94-й минуте. Благодаря голу Адамова «Краснодар-3» одержал победу со счётом 3:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:22, Вашингтон
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Игры
Игра Call of Duty: Mobile вышла на мобильные устройства и ПК
Актуальные Новости 01 октября в 20:09
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Lenta.ru 10:59
Политика
Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру
Известия 12:40
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США
Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Российская газета вчера в 18:35
Происшествия
Расследованием дела против ФБК занимаются 112 следователей
Расследование уголовное дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) занимаются 112 следователей.
Дождь 10:38
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем вчера в 15:40
Футбол
«Нет предела совершенству». Дзюба впервые сходил на балет
31-летний российский футболист впервые присутствует на балете.
Спорт-Экспресс 12:58
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Технологии
Сотрудники ОАК рассказали о разработках самолета-амфибии
Новый проект обладает взлетной массой свыше тысячи тонн, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Gazeta.SPb 01 октября в 11:00
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
РБК 12:13
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor вчера в 07:38
Экономика
Министр ЖКХ назвал регионы-лидеры по переселению из аварийного жилья
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, выступая 4 октября на форуме по капремонту в Уфе, заявил, что 15 регионов страны выполнили установленные на 2019 год планы по переселению граждан из аварийного жилья.
Российская газета 04:45
Политика
СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Киев может пойти на полную блокаду самопровозглашенных республик Донбасса и разрабатывает соответствующий план, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 08:18
Происшествия
В России вынесут первое наказание за курение на балконе
URA.Ru вчера в 12:33
Политика
Путин оценил возможность создания медицинской госкорпорации
Президент поинтересовался возможностью создать госкорпорацию в медицине по аналогии с Росатомом.
Российская газета 11:54
Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт 09:13
Политика
Конкурс управленцев «Лидеры России» начал прием заявок
Гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров сообщил в Сочи в пятницу о начале приема заявок на участие в новом сезоне всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".
Московский Комсомолец 11:22
Здоровье
Ученые назвали вызывающие диабет профессии
Шведские ученые установили, что работа может сказаться на развитии диабета 2 типа. Об этом сообщило издание Diabetologia.
Piter.tv 02:56
Фигурное катание
Медведева выиграла Shanghai Trophy
Газета.Ru 11:13
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России вчера в 07:42
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 02 октября в 16:09