Футбол

RT на русскомRT на русскомВратарь «Краснодара-3» забил победный мяч в матче ПФЛ на 94-й минуте

Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принёс своей команде победу в матче 12-го тура Профессиональной футбольной лиги с черкесским «Интером», забив мяч на 94-й минуте. Благодаря голу Адамова «Краснодар-3» одержал победу со счётом 3:2.
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