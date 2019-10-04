Футбол
RT на русскомВратарь «Краснодара-3» забил победный мяч в матче ПФЛ на 94-й минуте
Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принёс своей команде победу в матче 12-го тура Профессиональной футбольной лиги с черкесским «Интером», забив мяч на 94-й минуте. Благодаря голу Адамова «Краснодар-3» одержал победу со счётом 3:2.
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