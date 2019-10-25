Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов вошел в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА. Сборная из 11 лучших футболистов прошедшего тура еврокубка была опубликована на официальной странице союза в Twitter.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5% Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество «Северный поток-2» без учета датского участка построен Одна из заявок уже рассмотрена, а вторая находится в Датском энергетическом агентстве (DEA).

Происшествия Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.

Политика Аксенов прокомментировал готовность Киева к переговорам по Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины о признании российского статуса полуострова.

Политика В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.

Происшествия Экс-главу арбитражного суда в Иркутске нашли с простреленной головой Бывшего председателя арбитражного суда в Иркутской области Виктора Юдина срочно госпитализировали с огнестрельным ранением в область головы.

Политика Путин не планирует встречу с Бутиной Президент России Владимир Путин не планирует встречу с россиянкой Марией Бутиной, когда та вернется в Москву.

Общество Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe Власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.

Кино Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии 24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».

Происшествия В Петербурге ребенок провалился в люк на глазах у матери Малолетний ребенок встал на крышку люка и провалился в колодец на глазах у матери в Московском районе Санкт-Петербурга, СК и прокуратура начали проверку, сообщают пресс-службы ведомств.

Происшествия В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артем.

Армия и оружие Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию Запад ведет масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу отношений России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Общество Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.

Общество В Петербурге спущен на воду первый боевой ледокол «Иван Папанин» Торжественная церемония спуска на воду патрульного корабля ледового класса проекта 23 550 «Иван Папанин» состоялась 25 октября на территории АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Экономика Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.

Происшествия В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни.

Армия и оружие Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.

Общество Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра столицы республики Ислама Кадырова после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями Грозного во время пребывания на посту.

Здоровье Онищенко призвал не паниковать из-за вызывающей паралич болезни В деревне Ачиры Тюменской области десять человек госпитализированы из-за подозрения на вспышку гаффской болезни, которая вызывает паралич конечностей, а также отказ печени и почек.

Происшествия Мужчину, угрожавшего саратовским школьникам, обвинили в терроризме Саратовца, адресовавшего Михаилу Исаеву письмо с угрозами саратовским школьникам, обвинили в терроризме.

Политика Песков заявил, что прошение о помиловании Берга будет рассмотрено Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что прошение о помиловании осужденного за шпионаж норвежца Фруде Берга будет рассмотрено, но пока документ, скорее всего, не поступил.

Армия и оружие Движущуюся в сторону Украины военную технику сняли на видео на Дону В Ростовской области на видео сняли колонну военной техники, которая движется в сторону границы с Украиной.

Происшествия В результате перестрелки в Харькове один человек погиб и один ранен В результате перестрелки, которая произошла в Харькове в пятницу, 25 октября, днем, погиб один человек, еще один ранен.