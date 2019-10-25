Футбол
РБКВратарь «Краснодара» Сафонов вошел в команду недели Лиги Европы
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов вошел в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА. Сборная из 11 лучших футболистов прошедшего тура еврокубка была опубликована на официальной странице союза в Twitter.
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В России изменят способ расчета транспортного налога
Счетная палата РФ признала несовершенной методику расчета транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей.
Общество
В Ираке число жертв беспорядков выросло до 30 человек
Число погибших в беспорядках в Ираке увеличилось до 30 человек.
Армия и оружие
Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35
Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» одолеть «Нант»
Футболисты «Нанта» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Франции проиграли «Монако».
Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
Политика
Проверка расследования Мюллера переквалифицирована в уголовное дело
Министерство юстиции Соединенных Штатов переквалифицировало административную проверку обстоятельств начала расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы президента в 2016 году в уголовное дело.
Технологии
Миллионы владельцев Android загрузили 42 вирусных приложения
Вирусные приложения скрывались под видом различных музыкальных проигрывателей, радио, программ для загрузки видео и заметок, большинство из которых нельзя никак удалить, так как они все равно остаются в памяти телефона.
Политика
На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о договорённостях страны с НАТО по созданию нового формата сотрудничества.
Финансы
Риск российского дефолта упал до минимума за 12 лет
Кредитный риск России упал до минимума докризисного 2007 года и составил 74 пункта, что свидетельствует об уменьшении риска российского дефолта.
Футбол
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Гаджеты
IQOO представила серьезного конкурента Meizu 16T
Фигурное катание
Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Политика
США приостановили полеты в города Кубы, кроме Гаваны
США приостановили полеты во все аэропорты Кубы, за исключением аэропорта Гаваны.
Здоровье
Горизонты онкопомощи (лекция)
Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал как устроена структура онкологической службы в России.
Футбол
Зинченко перенес операцию на колене
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко перенес операцию. Украинец в инстаграме опубликовал фотографию из больничной палаты.
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте 100% акций «Южного потока»
Арест акций "Южного потока" произошел на фоне попытке передать акции "Южного потока", который занимается строительством и управлением трубопровода "Турецкий поток", от "Газпрома" к "Трансгаз Краснодар".
Шоу-бизнес
Тамара Семина раскритиковала брак Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной
Тамара Семина сравнила семью Алибасова с пауками, которые ненавидят друг друга.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Наука
Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Политика
Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с ЕАЭС
Премьер России Дмитрий Медведев обвинил США в инициации крупнейших торговых войн и дестабилизации системы международной торговли.
Шоу-бизнес
«Восковая кукла»: новое селфи Пугачевой раскритиковали в пух и прах
На снимке примадонна, действительно, выглядит как восковая фигура из музея Мадам Тюссо.
Футбол
«Вильярреал» дома разгромил «Алавес»
Футболисты «Вильярреала» в домашнем матче десятого тура чемпионата Испании уверенно обыграли «Алавес».
Гаджеты
Apple сократит производство смартфонов iPhone 11 Pro и 11 Pro Max
Число выпуска смартфонов iPhone 11 Pro и 11 Pro Max будет сокращено на 2 миллиона устройств.
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Авто
Бренд Mazda обновил кроссовер CX-8
Новинка кроссовера Mazda CX-8 оснащается 2,2-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составила 190 л.с. Также следует отметить, что здесь установили 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.