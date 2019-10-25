Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов вошел в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА. Сборная из 11 лучших футболистов прошедшего тура еврокубка была опубликована на официальной странице союза в Twitter.

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