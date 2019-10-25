Футбол
РБКВратарь «Краснодара» Сафонов вошел в команду недели Лиги Европы
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов вошел в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА. Сборная из 11 лучших футболистов прошедшего тура еврокубка была опубликована на официальной странице союза в Twitter.
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«Всех с победой!» Лучший вратарь недели в ЛЕ Сафонов обратился к фанатам «Краснодара»
Спорт-Экспрессвчера в 05:49
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Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Политика
Министр экономики Японии подал в отставку из-за подкупа избирателей
В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Общество
Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
Общество
Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине
Происшествия
В Тюменской области зафиксировали новые случаи «гаффской болезни»
Число госпитализированных жителей деревни Ачиры Тюменской области с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" выросло до десяти, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
Фигурное катание
Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе
Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
Общество
В самолете Бутину угостили тульским пряником и перевели в бизнес-класс
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11
Стоит отметить, что прошивка MIUI 11 для смартфона Xiaomi Mi 9T базируется на мобильной операционной системе Android 9 Pie, и не совсем понятно, когда компания планирует обновление до Android 10, и как скоро прошивку получит устройство Xiaomi Mi 9T Pro.
Космос
Найдена одна из первых галактик Вселенной
Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
Футбол
Дмитрий Комбаров о «Спартаке», «Крыльях», Каррере, Глушакове, Коноре
Каррера, Глушаков, Аленичев — Ты провел почти год на фоне оскорблений в свой адрес.
Экономика
Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ
Ранее в пятницу Центробанк снизил ключевую ставку с 7% до 6,5%. Предыдущее снижение произошло 6 сентября.
Спорт
Соперницы помогли иорданской футболистке поправить хиджаб
На поле вышли иорданская команда "Шабаб аль-Одорн" и "Арабский православный клуб". Иорданские футболистки были одеты в хиджабы.
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой «оторвались от папарацци» в розовой карете
Увидев отца с фотоаппаратом, дети дали по газам. «Мы оторвались от папарацци», - объявила Галкину Лиза, когда он подошел к беглецам.
Происшествия
Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии
Авто
Опубликован патент нового V12 от Ferrari
Ferrari смотрит в будущее благодаря новой запатентованной конструкции двигателя, которая, по мнению компании, позволит снизить выбросы при сохранении производительности.
Культура
Любовь Аксенова, Павел Прилучный и Агата Муцениеце на премьере второго сезона сериала «Бывшие»
Во втором сезоне зрители узнают, кого же все-таки выбрал психолог Илья (Денис Шведов) – бывшую пациентку Яну (Любовь Аксенова) или коллегу Олю (Татьяна Волкова).Новые эпизоды будут выходить на видеосервисе START по четвергам с 31 октября.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
В "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) сообщили об изменениях в области пассажирских перевозок.
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте акций «Южного потока»
"Нафтогаз" сообщил об аресте всех акций оператора "Турецкого потока" - компании South Stream Transport BV.
Общество
В Макгрегора во время публичной тренировки бросили бутылку
Отмечается, что бросивший бутылку человек был одним из гостей тренировки, доступ на которую был открыт журналистам и блогерам.
Хоккей
Два очка Михеева принесли «Торонто» победу над «Сан-Хосе»
Автором единственного гола "Сан-Хосе" стал Кевин Лабанк. Ранее "Вегас" с разгромным счетом проиграл "Колорадо" в матче НХЛ.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.