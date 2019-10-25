Футбол

РБКРБКВратарь «Краснодара» Сафонов вошел в команду недели Лиги Европы

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов вошел в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА. Сборная из 11 лучших футболистов прошедшего тура еврокубка была опубликована на официальной странице союза в Twitter.
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Голкипер «Краснодара» Сафонов попал в команду недели Лиги Европы

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«Всех с победой!» Лучший вратарь недели в ЛЕ Сафонов обратился к фанатам «Краснодара»

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Сафонов вошёл в команду недели Лиги Европы

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Игрок «Краснодара» вошёл в команду недели Лиги Европы

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Сафонов вошел в команду недели Лиги Европы

Sportbox.RU04:46
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
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Минтруд назвал средний возраст россиян при рождении первого ребенка

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Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
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В Киеве заявили о неизбежности прокачки российского газа через Украину

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что российская компания "Газпром" не может полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины из-за своих контрактных обязательств.
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В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

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Общество

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Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
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Компания South Stream Transport, офис которой располагается в Амстердаме, изначально создавалась для планирования и строительства морского газопровода «Южный поток».
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Обнародованы цены на мощные версии Maserati Levante в России

В России начался прием заказов на мощные версии кроссовера Maserati Levante, которые получили двигатели V8.
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Политика

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Со слов постпреда РФ при ООН Василия Небензи, в Москве предлагают Западу содействовать стабилизации обстановки в Сирии, не давая при этом лишних рекомендаций, пишет ТАСС.
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Авто

Количество автодилеров снизилось в России

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Шойгу рассказал о попытках Запада поссорить Россию и Белоруссию

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу.
Lenta.ru 09:57
Общество

Гаагский суд принял жалобу жителей Кузбасса на геноцид

Ответ Гаагского суда не означает, что там согласились начать расследование. Жителям Кузбасса еще могут в их жалобе отказать.
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Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
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В Симферополе выбрали главу администрации

Горсовет Симферополя в пятницу по результатам конкурса на замещение должности главы администрации утвердил кандидатуру директора муниципального предприятия Елены Проценко, передает корреспондент ТАСС с сессии горсовета.
ТАСС 09:39
Общество

Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности

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В Харькове возле супермаркета произошла перестрелка

В Харькове на парковке супермаркета произошла перестрелка, сообщило 25 октября издание «Новое время».
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Энергетика

Сын Патрушева покинул пост замглавы «Газпром нефти»

Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" Андрей Патрушев покидает компанию в связи с переходом на другую работу.
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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне с онкологией

Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне, у которых медики диагностировали онкологию.
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Новый клип Александра Реввы собрал более миллиона просмотров за сутки

Клип снят на песню «Она решила сдаться». По сюжету Александр Ревва переосмысляет известную историю любви Алладина и прекрасной Жасмин.
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На юго-востоке Москвы опрокинулась автоцистерна со сжатым кислородом

Грузовая автоцистерна со сжатым кислородом опрокинулась на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
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Модель из Сарапула Киру Майер обвинили в оказании эскорт услуг

Модель и блогера из Сарапула Киру Майер в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» обвинили в оказании эскорт услуг.
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Аксенов прокомментировал готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины о признании российского статуса полуострова.
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В Белоруссии приговорили к смертной казни убийцу младенца

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Общество

Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
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Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью

Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
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Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат

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