Футбол

РБКРБКВратарь «Краснодара» Сафонов вошел в команду недели Лиги Европы

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов вошел в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА. Сборная из 11 лучших футболистов прошедшего тура еврокубка была опубликована на официальной странице союза в Twitter.
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Голкипер «Краснодара» Сафонов попал в команду недели Лиги Европы

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