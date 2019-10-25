Футбол

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Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов вошел в символическую команду недели футбольной Лиги Европы, сообщается на сайте УЕФА. "Краснодар" в четверг на выезде обыграл турецкий "Трабзонспор" в третьем туре группового этапа турнира со счетом 2:0.
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Голкипер «Краснодара» Сафонов попал в команду недели Лиги Европы

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Матч ТВвчера в 04:46
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