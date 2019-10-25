Футбол
РИА НовостиМатвей Сафонов попал в символическую команду недели Лиги Европы
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов вошел в символическую команду недели футбольной Лиги Европы, сообщается на сайте УЕФА. "Краснодар" в четверг на выезде обыграл турецкий "Трабзонспор" в третьем туре группового этапа турнира со счетом 2:0.
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«Всех с победой!» Лучший вратарь недели в ЛЕ Сафонов обратился к фанатам «Краснодара»
Спорт-Экспрессвчера в 05:49
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