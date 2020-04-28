Общество

Piter.tvPiter.tvВратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов раскритиковал власти России

Вратарь самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов в интервью YouTube-каналу "Футбольный Биги" поделился мнением о текущей обстановке в России и режиме самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. То, что говорит президент по телевизору - это все пустословие.
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«Ляпнул голкипер „Крыльев Советов“ про Путина - и конец празднику»

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Е. Фролов: моментов, когда президент говорит одно, а в жизни всё по-другому, — их миллиард

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Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
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В «Сколково» оценили потери ТЭКа из-за пандемии и падения цен на нефть

Радикальное падение спроса и цен на энергоресурсы, вызванное пандемией COVID-19, обернется для России падением ВВП на 5–13%, подсчитали эксперты Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».
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С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
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Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

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В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
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В Петербург прибыл самолет с соотечественниками из Израиля

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Путин напомнил о примере Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу

Путин напомнил о том, что в древней Спарте больных и увечных детей, согласно легенде, сбрасывали со скалы, а также упомянул рассказ Джека Лондона, в котором стариков оставляли на съедение диким зверям.
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В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная

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Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
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Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

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В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля вводится режим цифровых пропусков, сообщается на сайте правительства региона.
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Во ФСИН выявили более 300 случаев заражения коронавирусом

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Большой кроссовер Geely HaoYue представили официально

Сегодня, 28 апреля, состоялась официальная презентация нового большого кроссовера Geely HaoYue.
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СК проверит данные о медиках в Хакасии, не получивших выплаты

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При взрыве в сирийском Африне погибли 40 человек

Число жертв взрыва в Африне на северо-западе Сирии достигло 40 человек, сообщило Министерство обороны Турции.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
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Российский лидер отметил, что похожие античеловеческие законы преобладали в Древней Спарте и, в итоге, она прекратила свое существование как государство.
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В австрийском суде в течение последних трех лет рассматривается дело о защите Виктором Батуриным чести, достоинства и деловой репутации, которые, по версии бизнесмена, пострадали от действий его сестры Елены Батуриной.
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