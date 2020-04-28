Вратарь самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов в интервью YouTube-каналу "Футбольный Биги" поделился мнением о текущей обстановке в России и режиме самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. То, что говорит президент по телевизору - это все пустословие.

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Политика Путин напомнил о примере Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу Путин напомнил о том, что в древней Спарте больных и увечных детей, согласно легенде, сбрасывали со скалы, а также упомянул рассказ Джека Лондона, в котором стариков оставляли на съедение диким зверям. 5

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