Общество

Piter.tvPiter.tvВратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов раскритиковал власти России

Вратарь самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов в интервью YouTube-каналу "Футбольный Биги" поделился мнением о текущей обстановке в России и режиме самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. То, что говорит президент по телевизору - это все пустословие.
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«Речи Путина по ТВ — это пустословие. Реальных дел нет». Вратарь «Крыльев» Фролов высказался о власти

Sport24.ruвчера в 05:38

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов раскритиковал власти России

Piter.tvвчера в 11:05
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Недвижимость

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Президент России продлил период нерабочих дней до 11 мая 2020 года включительно.
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В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса

По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
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В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой

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В Сети стартовал онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию

Во вторник, 28 апреля, в шесть часов вечера в Сети начался первый онлайн-митинг против внесения поправок в Конституцию.
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Piter.tv вчера в 10:00
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Политика

Путин выступит с большим обращением

Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Xiaomi представила в России Redmi Note 9S

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Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
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В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

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Два человека погибли и четверо получили ранения в результате перестрелки в городе Гавар Гегаркуникской области Армении.
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Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков

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В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии

В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии.
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Экономика

С 27 апреля меняются в России правила наличных расчетов

Центробанком РФ дано новое указание, которое касается правил проведения наличных расчетов в рублях и иностранной валюте.
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Меркель оценила возможность снятия санкций в условиях пандемии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала вопрос возможности снятия санкций в условиях пандемии, отметив, что это возможно только при разрешении стоящих за ними политических проблем.
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Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней

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