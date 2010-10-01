Футбол
ЧемпионатВратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа планирует купить футбольный клуб
Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа планирует приобрести футбольный клуб «Эльче». Ориентировочная сумма сделки составляет около € 18 млн, сообщает Superdeporte. Отмечается, что продажа клуба будет оформлена в ближайшие месяцы.
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Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Технологии
На атомном ледоколе «Арктика» запустили реакторы
На самом мощном в мире, новом российском атомном головном ледоколе «Арктика» состоялся запуск обоих ядерных реакторов.
REGNUM 01:43
Политика
МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране
МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
Ведомости 07:38
Политика
Зеленский заявил, что белорусам ближе Украина, чем Россия
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что белорусам ближе не Россия, а Украина.
ТАСС 08:23
Происшествия
На Кубани налетчики захватили завод и расстреляли охранников
Налетчики ворвались на территорию, расстреляли двоих охранников и попытались взять в заложники находившихся внутри людей.
Российская газета 03:53
Происшествия
У Крымского моста нашли бомбы времен Великой Отечественной войны
В районе Крымского моста обнаружили три бомбы времен Великой Отечественной войны, еще восемь — в восточной части полуострова.
Lenta.ru 04:43
Происшествия
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли два человека
Ранним утром в Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида" в результате тройного столкновения - грузового автомобиля Renault Magnum, "Газели" и легкового авто Chevrolet Aveo - погибли два человека.
Российская газета 02:50
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«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына
Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва-2015», которая была замужем за бывшим королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом и родила сына, призвала экс-супруга не прятаться от ребенка.
Наша версия 09:17
Происшествия
Двое детей в Новосибирске попали с ожогами в реанимацию
Двое несовершеннолетних - ребенок 10 лет и подросток 17 лет - получили ожоги в пятницу в Новосибирске, обстоятельства инцидента сейчас устанавливают правоохранительные органы.
ТАСС 07:47
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Наука
В России добыли уникальный алмаз-матрешку
Компания "Алроса" добыла в Якутии двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет.
ТАСС 07:52
Армия и оружие
Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников
Красная весна 02 октября в 15:05
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Экономика
Ozon начал продавать товары в рассрочку без участия банков
Интернет-компания Ozon 3 октября начала тестовую продажу товаров в рассрочку без участия банков, рассказал «Ведомостям» вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ozon Никита Сайгутин.
Коммерсантъ 05:31
Футбол
Шварценеггер назвал «Газпром Арену» великолепной
Gazeta.SPb 09:59
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Игры
Стрим: Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – Предрелизная трансляция
Прямая трансляция начнется в 18:00 по московскому времени.
Srnsk 02 октября в 10:12
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Театры
Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер
Стало известно, что после смерти бессменного худрука Марка Захарова столичный театр «Ленком» возглавил сотрудник культурного учреждения Марк Варшавер.
Вечерний курьер 08:05
Энергетика
«Роснефть» и «Транснефть» отказались от споров после встречи у Козака
Разногласия по контролю качества нефти в системе «Транснефти» урегулированы, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
РБК вчера в 12:19
Общество
Маргарита Грачева выпустила книгу и собирается замуж
Грачева добавила только, что с мамой уже его познакомила, он сделал Рите предложение, и она его приняла.
Вести.Ru 10:09
Шоу-бизнес
Сын Боярского уличил спецсвязь в неправильной парковке
Сын известного артиста театра и кино Михаила Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский обнаружил на пересечении Невского проспекта с Большой Конюшенной улицей припаркованный автомобиль спецсвязи.
МР7.ру 06:24
Футбол
Мартинелли из «Арсенала» признан лучшим игроком недели в ЛЕ
Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли стал лучшим игроком недели в Лиге Европы.
Матч ТВ 10:05
Политика
Зеленский сообщил о помиловании осуждённого в Белоруссии украинца
Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о помиловании украинца Павла Шаройко, задержанного в октябре 2017 года в Минске и осуждённого за шпионаж.
RT на русском 09:13
Происшествия
В Перми спасшую детей учительницу наградили медалью во второй раз
Учительнице, которая в январе 2018 года ценой собственного здоровья защитила детей во время нападения на школу подростков, вручили медаль «Доблесть и отвага».
Местное время (г. Пермь) 09:06
Происшествия
В Якутии учительница грозила «спустить шкуру» со школьника
В ролике педагог кричит на мальчика, потом прижимает его к стене и заявляет, что если он еще раз потеряет тетрадь, то она «спустит с него шкуру, засунет в рот и вытащит через задницу».
Новый День 08:27
Футбол
Матч Лиги Европы остановили из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" был прерван из-за флага непризнанной республики, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 16:21