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Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа планирует приобрести футбольный клуб «Эльче». Ориентировочная сумма сделки составляет около € 18 млн, сообщает Superdeporte. Отмечается, что продажа клуба будет оформлена в ближайшие месяцы.
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» может купить футбольный клуб

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