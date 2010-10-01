Футбол
ЧемпионатВратарь «Манчестер Юнайтед» де Хеа планирует купить футбольный клуб
Самым большим достижением «Эльче» в чемпионате Испании стало 5-е место в сезоне 1963/64. Кроме того, испанская команда является партнёром английского клуба «Болтон Уондерерс». 28-летний де Хеа является воспитанником «Атлетико», за «Манчестер Юнайтед» футболист играет с 2011 года.
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