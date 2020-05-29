Страж ворот "Пари Сен-Жермен" Марцин Булка попал в автомобильную аварию, передает "Чемпионат". Как сообщается в Twitter-аккаунте Footballogue, 20-летний страж ворот "парижан" не пострадал, но разбил свой Lamborghini.

Вратарь «ПСЖ» попал в ДТП и разбил Lamborghini

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