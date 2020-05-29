Происшествия
Газета.RuВратарь «ПСЖ» попал в ДТП и разбил Lamborghini
Страж ворот "Пари Сен-Жермен" Марцин Булка попал в автомобильную аварию, передает "Чемпионат". Как сообщается в Twitter-аккаунте Footballogue, 20-летний страж ворот "парижан" не пострадал, но разбил свой Lamborghini.
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Технологии
Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb вчера в 17:37
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru вчера в 09:30
Экономика
Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:52
Общество
В России за сутки коронавирусом заболели 8572 человека
В России за сутки коронавирус лабораторно подтвердился у 8572 пациентов. Новые случаи выявлены в 84 регионах.
FlashNord 03:35
Общество
В России за сутки выявили 8371 случай заражения коронавирусом
Новые случаи заражения подтверждены во всех регионах РФ. За сутки умерли 174 человека, выздоровели около 8,8 тыс. человек.
REGNUM вчера в 03:46
Армия и оружие
Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России
Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «прихвостнем Соединенных Штатов» и главным инструментом Вашингтона в борьбе с Россией.
Военное дело 02:09
Происшествия
Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве
Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Интерфакс вчера в 06:06
Общество
В России за сутки выявили 8572 случая заражения коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 572, до 387 623, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:35
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом
Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
ТВ Центр 02:08
Происшествия
В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей
Российская газета 03:30
Авто
Показали изображения нового Haval H6
На прошлой неделе в Сеть попали патентные изображения нового вседорожника поднебесного бренда Haval, и многие журналисты посчитали, что это - преемник актуального Haval H6.
Новые автомобили вчера в 23:44
Общество
Онищенко назвал самый недооцененный источник заражения коронавирусом
Самым недооцененным местом, где можно заразиться коронавирусом, считается подъезд.
Lenta.ru 03:29
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Здоровье
Названы семь возможных видов сыпи при коронавирусе
Доцент кафедры кожных и венерических болезней факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН Ольга Жукова назвала виды сыпи, которые могут появляться при коронавирусе.
Lenta.ru вчера в 22:33
Общество
Почти 3,5 тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 3793 человека.
RT на русском 02:39
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Россияне пока предпочитают «бумажное» голосование электронному
Люди же старшего возраста воспринимают выборы как элемент социализации, как ритуал, поэтому в основной части пока высказываются за традиционное «бумажное» голосование, объясняет Чеснаков.
Ведомости 00:00
Общество
Власти японского Китакюсю объявили о второй волне коронавируса
Мэр японского города Китакюсю Кэндзи Китахаси заявил, что в городе началась вторая волна коронавирусной инфекции, в связи с чем закроются музеи, кинотеатры и другие объекты.
Газета.Ru 03:26
Шоу-бизнес
46-летняя Хайди Клум полностью разделась
46-летняя известная модель и телеведущая Хайди Клум продолжает соблюдать режим самоизоляции.
Экспресс газета 03:06
Происшествия
В Кронштадте не стали арестовывать жаривших еду на Вечном огне
RT на русском вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова проигнорировала публичное признание Джигана в любви
Оксана Самойлова проигнорировала публичное признание своего супруга Джигана в любви.
Актуальные Новости 00:21
Общество
В Тульской области за сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом
Сразу шесть летальных случаев среди пациентов с положительными тестами на коронавирус подтверждено за последние сутки в Тульской области, информацию 28 мая опубликовал региональный оперативный штаб.
REGNUM вчера в 03:56
Происшествия
В Миннеаполисе введен режим ЧС из-за протестов
МИР 24 вчера в 21:27
Здоровье
Врач рассказала, почему орехи не стоит покупать на рынках
Врач-диетолог екатеринбургского Городского центра медицинской профилактики Ирина Бородина рассказала, какая опасность может подстерегать вас в орехах, купленных на рынке.
НГС.Кемерово вчера в 22:00
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
Клиенты микрофинансовых организаций (МФО) по итогам апреля просрочили более чем на 90 дней выплаты до 4,5 млн займов, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Бюро кредитных историй "Эквифакс".
Российская газета 03:41
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32