Лига чемпионов
РБКВратарь «Реала» извинился за фото с Мбаппе после проигрыша ПСЖ
Голкипер «Реала» Альфонс Ареоля извинился перед болельщиками за совместное фото с футболистами ПСЖ после разгромного поражения мадридского клуба в Лиге чемпионов.
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Голкипер «Реала» Ареола извинился перед фанатами клуба за совместное фото с Мбаппе
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