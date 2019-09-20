Голкипер «Реала» Альфонс Ареоля извинился перед болельщиками за совместное фото с футболистами ПСЖ после разгромного поражения мадридского клуба в Лиге чемпионов.

Вратарь «Реала» извинился за фото с Мбаппе после проигрыша ПСЖ

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