Вратарь «Реала» Альфонс Ареола извинился перед болельщиками за совместную фотографию с игроками «ПСЖ» Килианом Мбаппе и Эриком Шупо-Мотингом после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Вратарь «Реала» извинился за совместное фото с Мбаппе

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