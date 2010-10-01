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ЧемпионатВратарь «Реала» извинился за совместное фото с Мбаппе
Вратарь «Реала» Альфонс Ареола извинился перед болельщиками за совместную фотографию с игроками «ПСЖ» Килианом Мбаппе и Эриком Шупо-Мотингом после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Голкипер «Реала» Ареола извинился перед фанатами клуба за совместное фото с Мбаппе
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