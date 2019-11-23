РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиВратарь «Ростова» Бабурин раскритиковал судейство в матче с «Динамо»

Динамо — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Деннис Хаджикадунич
13′
Ивелин Попов
Максимилиан Филипп
33′
Заурбек Плиев
Сергей Паршивлюк
38′
59′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
Себастьян Шиманьски
60′
Роман Евгеньев
Тони Шуньич
72′
Сильвестр Игбоун
Клинтон Н`Жи
81′
Максимилиан Филипп
90′
90′+1′
Хорен Байрамян
Александр Долгов
Роман Нойштедтер
90′+5′
Сергей Паршивлюк
90′+7′
Вратарь "Ростова" Егор Бабурин раскритиковал судейство в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо". "Динамо" в субботу в Москве обыграло "Ростов" со счетом 2:1 благодаря двум мячам Максимилиана Филиппа с пенальти.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Бабурин: второй пенальти в ворота «Ростова» — это просто смешно

Чемпионатвчера в 11:36

Бабурин: «Ростов» не заслужил поражения в игре с «Динамо»

Sport24.ruвчера в 11:45

Вратарь «Ростова» Бабурин раскритиковал судейство Казарцева в матче с «Динамо»

Спорт-Экспрессвчера в 11:37

Монолог тура: вратарь «Ростова» фактурно приложил судей за решения по пенальти. Даже показал скрин на телефоне

Sports.ruвчера в 15:34

Вратарь «Ростова» Бабурин раскритиковал судейство в матче с «Динамо»

РИА Новостивчера в 12:12

Вратарь «Ростова» на фактах показал двойные стандарты судейства в РПЛ

Красная веснавчера в 19:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:31, Вашингтон
Происшествия

Во Владивостоке арестовали выкинувшую ребенка в окно женщину

Жительницу Владивостока арестовали по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она, по данным следствия, выбросила из окна, сообщает СУСК по Приморскому краю.
РИА Новости 00:51
Технологии

1,2 миллиарда сведений о пользователях обнаружено на хакерском сервере

1,2 миллиарда записей пользователей было обнаружено в интернете на одном сервере, сообщает издание Wired.
Российская газета 01:18
Футбол

«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и стал обладателем Кубка Либертадорес

"Фламенго" во второй раз в истории выиграл Кубок Либертадорес, обладателем которого в прошлом году стал "Ривер Плейт".
РИА Новости вчера в 17:17
Авто

Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель

Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
SpeedMe вчера в 12:03
Футбол

«Лацио» намерен побороться с «Ювентусом» за Миранчука

По информации источника, интерес к футболисту проявляет «Лацио», который намерен побороться за него с «Ювентусом».
Матч ТВ 01:23
Политика

В США призвали не помогать властям Сирии в восстановлении страны

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри призвал не прекращать экономическое давление на Дамаск и не оказывать властям САР помощь в восстановлении страны.
News.ru вчера в 01:48
Экономика

Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
RT на русском 22 ноября в 05:08
Общество

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе

Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.
Lenta.ru 22 ноября в 12:45
Политика

Глава ВМС США опроверг информацию о своей готовности уйти в отставку

Глава ВМС США Ричард Спенсер не собирается уходить в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом по поводу морского пехотинца, которого могут исключить из элитных войск.
РБК 00:41
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru 22 ноября в 10:59
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Происшествия

Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
РИА Новости вчера в 21:08
Здоровье

Медики рассказали, как очистить лёгкие после курения сигарет

Длительные прогулки помогут восстановить работу лёгких и быстрее избавиться от токсических веществ, скопившихся внутри.
Газета Кемерова 22 ноября в 04:42
Единоборства

Деонтей Уайлдер добыл 41-ю победу нокаутом

Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Lenta.ru 01:26
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва 22 ноября в 06:58
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом под Оренбургом

Пять человек стали жертвами автоаварии с участием фуры и минивэна на трассе в Оренбургской области.
Известия вчера в 23:46
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Политика

Египетские парламентарии отвергли требование США не закупать СУ-35

Парламентарий отметил, что давление США никак не повлияет на решимость Египта развивать военно-техническое сотрудничество с Россией в соответствии с интересами Египта.
Красная весна вчера в 15:08
Здоровье

Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав

Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Новости Саратова вчера в 06:31
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости 21 ноября в 21:23
Музыка

Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

News.ru вчера в 19:00
Общество

Раскрыта причастность сотрудников ГРУ к отравлению болгарского бизнесмена

Не менее семи сотрудников ГРУ могут быть причастны к отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.
Lenta.ru вчера в 17:29
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Известия вчера в 22:13
Музыка

Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт

OAnews 22 ноября в 10:54
Политика

США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет

К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
РБК вчера в 23:40
Политика

Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Политика

В НАТО открестились от Украины из-за России

«Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.
Lenta.ru вчера в 15:56
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Наука

Алкоголизм может проявляться на генетическом уровне

Специалисты провели ряд экспериментов над грызунами, результаты которых показали, что генетические факторы могут быть решающими в развитии алкоголизма.
NewInform 22 ноября в 11:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Владимирович Шунин
Российский футболист
Российский футболист, вратарь и капитан московского «Динамо».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное