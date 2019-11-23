Вратарь "Ростова" Егор Бабурин раскритиковал судейство в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо". "Динамо" в субботу в Москве обыграло "Ростов" со счетом 2:1 благодаря двум мячам Максимилиана Филиппа с пенальти.

Вратарь «Ростова» Бабурин раскритиковал судейство в матче с «Динамо»

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