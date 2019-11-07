Лига чемпионов

MetaratingsMetaratingsВратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время

Динамо (Загреб) — Шахтер
3 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Максимир»
13′
Алан Патрик
Бруно Петкович
25′
Эмир Дилавер
34′
Никола Моро
41′
Петар Стоянович
Лука Иванушец
72′
73′
Марлос
Никола Моро
74′
Мислав Оршич
Марко Джира
77′
79′
Марлос
Лука Иванушец
83′
84′
Алан Патрик
Тете
86′
Николай Матвиенко
Дентиньо
Ариан Адеми
89′
90′+1′
Тарас Степаненко
Маркос Антонио
Бруно Петкович
Дамиан Кондзер
90′+1′
90′+3′
Жуниор Мораес
Ариан Адеми
90′+4′
Кевин Теофиль-Катрин
90′+7′
90′+8′
Тете
Хозяева вели со счётом 3:1 вплоть до 93-й минуты, но сначала Жуниор Мораес сократил отставание, а в концовке встречи вратарь гостей Андрей Пятов пришёл в штрафную площадь и заработал пенальти, который реализовал Тете.
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