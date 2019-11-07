Лига чемпионов

MetaratingsMetaratingsВратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время

Хозяева вели со счётом 3:1 вплоть до 93-й минуты, но сначала Жуниор Мораес сократил отставание, а в концовке встречи вратарь гостей Андрей Пятов пришёл в штрафную площадь и заработал пенальти, который реализовал Тете.
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Вратарь «Шахтер» заработал пенальти в ворота соперника

Вести.Ruвчера в 22:02

Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время

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Пятов: если бы перед игрой сказали, что будет 3:3, мы бы не были довольны

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Дикий день в ЛЧ: вратарь «Шахтера» заработал пенальти, «Тоттенхэм» забил гол из FIFA, а защитник «Сити» повторил подвиг Тихонова в раме. Видео

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Безумное спасение «Шахтера»: отыграли два после 90-й, ключевой пенальти заработал вратарь!

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Вратарь «Шахтера» Пятов спас команду от поражения, заработав пенальти в концовке матча

Спорт-Экспрессвчера в 17:16
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Автобус протаранил здание торгового центра в Москве

Lenta.ru 06:47
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В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году

В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
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Либертарианец Светов стал свидетелем по делу о развратных действиях

Дело, по которому либертарианца Михаила Светова задержали и допрашивали в СКР, возбуждено по статье 135 УК (развратные действия), сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд.
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Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
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Появилось видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского

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В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов

В Ингушетии интернату для детей-инвалидов вернули угнанный несколько дней назад автомобиль.
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"Ак Барс" готовит обмен с питерским СКА, сообщает "Чемпионат".
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
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В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
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«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
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Заслуженный артист России Александр Купцов умер после спектакля

Умер заслуженный артист России Александр Купцов. Информация об этом появилась на странице Казанского театра юного зрителя во «ВКонтакте».
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Названы способы определить реальный пробег автомобиля

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Медведев назвал переход на цифровое телевещание успешным

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал успешным переход на цифровое телевещание.
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