Лига чемпионов

MetaratingsMetaratingsВратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время

Хозяева вели со счётом 3:1 вплоть до 93-й минуты, но сначала Жуниор Мораес сократил отставание, а в концовке встречи вратарь гостей Андрей Пятов пришёл в штрафную площадь и заработал пенальти, который реализовал Тете.
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Дикий день в ЛЧ: вратарь «Шахтера» заработал пенальти, «Тоттенхэм» забил гол из FIFA, а защитник «Сити» повторил подвиг Тихонова в раме. Видео

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Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время

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