Хозяева вели со счётом 3:1 вплоть до 93-й минуты, но сначала Жуниор Мораес сократил отставание, а в концовке встречи вратарь гостей Андрей Пятов пришёл в штрафную площадь и заработал пенальти, который реализовал Тете.

Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время

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