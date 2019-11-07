Лига чемпионов

MetaratingsMetaratingsВратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время

Хозяева вели со счётом 3:1 вплоть до 93-й минуты, но сначала Жуниор Мораес сократил отставание, а в концовке встречи вратарь гостей Андрей Пятов пришёл в штрафную площадь и заработал пенальти, который реализовал Тете.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дикий день в ЛЧ: вратарь «Шахтера» заработал пенальти, «Тоттенхэм» забил гол из FIFA, а защитник «Сити» повторил подвиг Тихонова в раме. Видео

Матч ТВ03:18

«Его же еще надо было забить». Голкипер «Шахтера» — о заработанном им пенальти на 95-й минуте

Sport24.ruвчера в 20:31

Пятов: если бы перед игрой сказали, что будет 3:3, мы бы не были довольны

Чемпионат01:23

Вратарь «Шахтера» Пятов заработал пенальти на 95-й минуте матча с «Динамо» З. Благодаря 11-метровому команда добыла ничью

Бомбардир.рувчера в 23:38

Вратарь «Шахтер» заработал пенальти в ворота соперника

Вести.Ruвчера в 22:02

Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время

Metaratings01:54

Вратарь «Шахтера» Пятов спас команду от поражения, заработав пенальти в концовке матча

Спорт-Экспрессвчера в 17:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 03:47, Вашингтон
Здоровье

Поезд здоровья едет на восток Красноярского края

ИА 1-Line 01:54
Шоу-бизнес

Леди Гага раскрыла правду о романе с Брэдли Купером

Американская певица и актриса Леди Гага прокомментировала слухи о романе с актером Брэдли Купером.
Москва 24 03:10
Армия и оружие

Американский истребитель выронил учебную ракету в полёте над Японией

Американский истребитель F-16, выполняя тренировочный полёт над японской префектурой Аомори, выронил учебную ракету.
RT на русском 03:39
Наука

Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет

Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 03:04
Происшествия

Российский паром «Принцесса Анастасия» сел на мель около Стокгольма

Life.ru вчера в 14:46
Футбол

Черышев пропустит матчи сборной России с Бельгией и Сан-Марино

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев не сыграет в последних матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
Sport24.ru 02:34
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Политика

Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма

Украинское посольство в Вашингтоне призвало газету The New York Times, опубликовавшую карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
РИА Новости 02:48
Здоровье

В Свердловской области создают единый референсный центр для онкологов

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области также создают региональный центр лучевой терапии.
REGNUM 05 ноября в 11:14
Политика

США пока не ответили России на приглашение Трампа в Москву

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не получила ответ от Вашингтона по поводу приглашения президента США Дональда Трампа посетить российскую столицу по случаю 75-летия Победы в мае 2020 года.
RT на русском 03:35
Шоу-бизнес

Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе

Вечерняя Москва вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка

46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр вчера в 07:05
Происшествия

В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе

На нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске произошел пожар, пострадали пять человек, возгорание локализовали, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
РБК 02:22
Наука

Комнатные растения не очищают воздух в доме

Машины и Механизмы вчера в 15:11
Происшествия

В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

РБК вчера в 17:42
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Политика

Азербайджан вручил ноту протеста послу России

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru вчера в 21:53
Общество

Росстат назвал регионы РФ с самыми высокими зарплатами учителей

Средняя зарплата учителя в России составляет 40 тысяч рублей в месяц, при этом самую большую зарплату получают педагоги в школах Чукотки – более 99 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 04:46
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Политика

Комитет солдатских матерей уволил руководителя

Флера Салиховская работала в организации с 1989 года, сама она себя уволенной не считает.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Происшествия

Светова отпустили после допроса в Следственном комитете

Допрос члена Либертарианской партии Михаила Светова окончился в ночь на 7 ноября, после чего его отпустили.
РБК 02:00
Футбол

«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами

«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Metaratings вчера в 17:33
Политика

Россия и Казахстан определили границу между странами

РИА Новости 02:29
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Фрагмент интервью Асмус разместила на своей странице в Instagram, назвав его подарком «для хейтеров, троллей и гоблинов».
News.ru вчера в 17:25
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Экономика

Социальные доплаты введут для пенсионеров в Псковской области

Депутаты в Псковской области утвердили понятие «региональная социальная доплата к пенсии».
Известия 05 ноября в 04:59
Общество

Средний класс оказался самым закредитованным в России

В свою очередь ипотеку имеют 4,6% россиян с высокими доходами, 5,1% — со средними доходами и 7,9% граждан с низкими доходами.
BFM.ru 01:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Валерьевич Пятов
Украинский футболист
Украинский футболист, вратарь, вице-капитан клуба «Шахтёр» (Донецк) и капитан национальной сборной Украины. Заслуженный мастер спорта Украины
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шахтёр
Украинский футбольный клуб
Украинский футбольный клуб из города Донецк, выступающий в украинской премьер-лиге. Обладатель Кубка УЕФА, двенадцатикратный чемпион Украины, тринадцатикратный обладатель Кубка Украины, восьмикратный обладатель Суперкубка Украины, четырёхкратный обладатель Кубка СССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное