Лига чемпионов

MetaratingsMetaratingsВратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время

Хозяева вели со счётом 3:1 вплоть до 93-й минуты, но сначала Жуниор Мораес сократил отставание, а в концовке встречи вратарь гостей Андрей Пятов пришёл в штрафную площадь и заработал пенальти, который реализовал Тете.
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Украинский вратарь спас свою команду, заработав пенальти в чужой штрафной

РИА Новости08:09

Вратарь «Шахтера» Пятов спас команду от поражения, заработав пенальти в концовке матча

Спорт-Экспрессвчера в 17:16

Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время

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Вратарь «Шахтер» заработал пенальти в ворота соперника

Вести.Ruвчера в 22:02

«Его же еще надо было забить». Голкипер «Шахтера» — о заработанном им пенальти на 95-й минуте

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Дикий день в ЛЧ: вратарь «Шахтера» заработал пенальти, «Тоттенхэм» забил гол из FIFA, а защитник «Сити» повторил подвиг Тихонова в раме. Видео

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:49, Вашингтон
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Как рассказал глава МУГИСО Сергей Зырянов, всего в перечне 347 торговых и бизнес-центров, 32 из которых включены впервые.
РБК Екатеринбург 02:28
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Reuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ

Основной задачей ставится уменьшение доли долларовых запасов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
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Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
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