Лига чемпионов

MetaratingsMetaratingsВратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время

Хозяева вели со счётом 3:1 вплоть до 93-й минуты, но сначала Жуниор Мораес сократил отставание, а в концовке встречи вратарь гостей Андрей Пятов пришёл в штрафную площадь и заработал пенальти, который реализовал Тете.
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Украинский вратарь спас свою команду, заработав пенальти в чужой штрафной

РИА Новостивчера в 08:09

«Его же еще надо было забить». Голкипер «Шахтера» — о заработанном им пенальти на 95-й минуте

Sport24.ru06 ноября в 20:31

Вратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время

Metaratingsвчера в 01:54

Пятов: если бы перед игрой сказали, что будет 3:3, мы бы не были довольны

Чемпионатвчера в 01:23

Дикий день в ЛЧ: вратарь «Шахтера» заработал пенальти, «Тоттенхэм» забил гол из FIFA, а защитник «Сити» повторил подвиг Тихонова в раме. Видео

Матч ТВвчера в 03:18

Вратарь «Шахтера» Пятов спас команду от поражения, заработав пенальти в концовке матча

Спорт-Экспресс06 ноября в 17:16

«Шахтер» забил 2 гола в добавленное время «Загребу» и вырвал ничью. Вратарь Пятов заработал пенальти

Sports.ru06 ноября в 17:15
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Волгоградская правда 06 ноября в 00:43
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Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

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Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся

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Moody’s ухудшило прогноз по рейтингу Британии

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по суверенному рейтингу Великобритании со стабильного до негативного, передает РИА "Новости".
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Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
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Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от располагающейся на седьмой строчке России после матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы, которые прошли в четверг.
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Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
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Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии

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В одной из екатеринбургских больниц после потасовки со сверстниками умерла девушка-подросток, передают РИА «Новости».
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Шоу-бизнес

Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным

Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
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Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

"Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную - в размере 8000 рублей - для граждан, признанных в установленном порядке безработными", - говорится в постановлении.
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Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери

7 ноября состоялось судебное заседание, по итогам которого звезда сериала «Кадетство» будет выплачивать алименты своей внебрачной дочери Оливии.
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Новая Xbox появится раньше, чем PlayStation 5

Получается, у Xbox Project Scarlett будет на несколько дней больше для предпраздничных продаж.
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В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Армия и оружие

Беспилотник и военный самолет НАТО провели разведку у границ РФ

Британский военный самолет и американский беспилотный летательный аппарат были замечены вблизи российских границ, об этом в пятницу сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
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С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей

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Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в октябре снизились на 5,2% до 152057 машин.
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Павел Деревянко рассказал о новом сезоне сериала «Дылды»

Таганрогский актер рассказал, что второй сезон сериала «Дылды» выйдет на экраны осенью следующего года.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:15
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Полотна Кустодиева и Петрова-Водкина выставят на торгах MacDougall’s

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В Москве на завтра объявлен желтый уровень погодной опасности

Предупреждение связано с усилением ветра.
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Минюст не успевает выполнить поручение Медведева об отмене актов СССР

Минюст не успевает подготовить к сроку проект постановления правительства об отмене более 20 тысяч нормативно-правовых актов времен СССР.
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