Лига чемпионов
MetaratingsВратарь «Шахтёра» Пятов заработал пенальти в компенсированное время
Хозяева вели со счётом 3:1 вплоть до 93-й минуты, но сначала Жуниор Мораес сократил отставание, а в концовке встречи вратарь гостей Андрей Пятов пришёл в штрафную площадь и заработал пенальти, который реализовал Тете.
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Вратарь «Шахтера» Пятов спас команду от поражения, заработав пенальти в концовке матча
Спорт-Экспресс06 ноября в 17:16
«Его же еще надо было забить». Голкипер «Шахтера» — о заработанном им пенальти на 95-й минуте
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