Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВратарь «Спартака-2» Александр Алексеев заразился коронавирусом

Голкипер московского "Спартака-2" Александр Алексеев сдал положительный тест на COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале клубной пресс-службы. Инфекцию у Алексеева выявили во время прохождения медосмотра в одной из столичных клиник.
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«Спартак» опроверг слухи о массовом заболевании коронавирусом футболистов молодёжной команды

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Тедеско объяснил поражение от «Зенита» в полуфинале Кубка России

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).
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В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
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Вашингтон, 19 июля 2020, 20:47 — REGNUM К «уничтожению Америки» может привести возможная победа на президентских выборах бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена.
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«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
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