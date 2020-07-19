Голкипер московского "Спартака-2" Александр Алексеев сдал положительный тест на COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале клубной пресс-службы. Инфекцию у Алексеева выявили во время прохождения медосмотра в одной из столичных клиник.

Футбол Тедеско объяснил поражение от «Зенита» в полуфинале Кубка России Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).

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