Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВратарь «Спартака-2» Александр Алексеев заразился коронавирусом

Голкипер московского "Спартака-2" Александр Алексеев сдал положительный тест на COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале клубной пресс-службы. Инфекцию у Алексеева выявили во время прохождения медосмотра в одной из столичных клиник.
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«Спартак» опроверг слухи о вспышке коронавируса в клубе

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Вратарь «Спартака-2» Александр Алексеев заразился коронавирусом

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«Спартак» отреагировал на информацию о вспышке коронавируса в молодежной команде

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В «Спартаке» нет массового заражения коронавирусом среди игроков второй команды и молодежки. Положительный тест сдал только вратарь Алексеев

Sports.ru09:50
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В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен был признан пилотом дня по итогам Гран-при Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1.
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Ученые подтвердили возраст Вселенной в 13,8 миллиарда лет

Согласно новым исследованиям, опубликованным в серии работ международной группы астрофизиков, возраст Вселенной составляет около 13,8 миллиарда лет.
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ЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора

Банк России может вновь понизить ключевую ставку на заседании совета директоров 24 июля.
РБК 10:02
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В Челябинске от коронавируса умерла заведующая отделением больницы

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МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

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Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест

Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
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Двухлетний мальчик, сбежавший от родителей в Дмитровском районе, находится в больнице под наблюдением врачей, ведётся розыск его родственников, сообщает РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
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Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенного в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае быстрого потенциального покупателя Хштоян готовс сделать скидку в 2 млн рублей.
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Эрдоган посетил собор Святой Софии

Президент Турции Тайип Эрдоган посетил собор Святой Софии (Айя-Софию) в Стамбуле, где ознакомился с подготовительными работами к первому богослужению после его превращения в мечеть, и поделился в Twitter фотографиями.
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Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
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40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры

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В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
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За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 103 человек

На 19 июля в Ростовской области у 11 419 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 271,8 на 100 тысяч жителей.
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Венгрия и Нидерланды не договорились на саммите ЕС о финансировании

Нидерланды и Венгрия не смогли договориться по вопросу о принципах финансирования стран-членов ЕС «из-за Нидерландов», заявил 19 июля венгерский премьер-министр Виктор Орбан журналистам в Брюсселе.
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В Подмосковье нашли тело женщины в чемодане

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