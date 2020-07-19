Коронавирус
Российская газетаВратарь «Спартака-2» Александр Алексеев заразился коронавирусом
Голкипер московского "Спартака-2" Александр Алексеев сдал положительный тест на COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале клубной пресс-службы. Инфекцию у Алексеева выявили во время прохождения медосмотра в одной из столичных клиник.
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Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Автоспорт
Ферстаппена признали лучшим гонщиком дня на Гран-при Венгрии
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен был признан пилотом дня по итогам Гран-при Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1.
Sport24.ru 11:22
Политика
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости 05:36
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации
"Традиционное - не дождётесь", - сказала Эйсмонт на просьбу РИА Новости о комментарии в связи с распространением в ряде Telegram-каналов информации, что у президента Белоруссии случился гипертонический криз и он госпитализирован.
РИА Новости 12:49
Космос
Ученые подтвердили возраст Вселенной в 13,8 миллиарда лет
Согласно новым исследованиям, опубликованным в серии работ международной группы астрофизиков, возраст Вселенной составляет около 13,8 миллиарда лет.
МИР 24 17 июля в 16:43
Экономика
ЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора
Банк России может вновь понизить ключевую ставку на заседании совета директоров 24 июля.
РБК 10:02
Здоровье
В Челябинске от коронавируса умерла заведующая отделением больницы
RT на русском 12:46
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Происшествия
В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома
Двухлетний мальчик, сбежавший от родителей в Дмитровском районе, находится в больнице под наблюдением врачей, ведётся розыск его родственников, сообщает РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости 12:22
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенного в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае быстрого потенциального покупателя Хштоян готовс сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания вчера в 11:20
Политика
Эрдоган посетил собор Святой Софии
Президент Турции Тайип Эрдоган посетил собор Святой Софии (Айя-Софию) в Стамбуле, где ознакомился с подготовительными работами к первому богослужению после его превращения в мечеть, и поделился в Twitter фотографиями.
РИА Новости 13:04
Общество
Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь
Кроме людей из группы риска по коронавирусу, необходимо прививать учителей и представителей профессий, которые работают в замкнутых коллективах.
Российская газета 02:50
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Футбол
Зенит — Спартак 2:1 (2-й тайм)
Российская газета 12:27
Космос
Астрономы впервые смогли зафиксировать мерцание черной дыры
Как сообщает ToDay News Ufa, астрономы говорят о поведении сверхмассивной чёрной дыры в галактике 1ES 1927+654.
ToDay News Ufa 07:59
Наука
Ученые предсказали раскол Африки и образование нового океана
Российская газета 05:58
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Спорт
40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры
С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.
Парламентская газета вчера в 18:17
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Гутерриш констатировал, что свыше 70% населения планеты находится в условиях растущего неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 103 человек
На 19 июля в Ростовской области у 11 419 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 271,8 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:55
Политика
Венгрия и Нидерланды не договорились на саммите ЕС о финансировании
Нидерланды и Венгрия не смогли договориться по вопросу о принципах финансирования стран-членов ЕС «из-за Нидерландов», заявил 19 июля венгерский премьер-министр Виктор Орбан журналистам в Брюсселе.
ИА Красная Весна 11:03
Политика
В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»
Piter.tv вчера в 09:20