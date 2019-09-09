Футбол

МК-СпортМК-СпортВратарь «Спартака» Селихов пропустит 8 месяцев из-за травмы

Вратарь футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов пропустит около восьми месяцев из-за реабилитации.
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Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
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Экономика

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Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.
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В Госдуму внесён законопроект, позволяющий сохранить дополнительные выплаты труженикам села.
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Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги крымских выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион, чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности выборного процесса.
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Экономика говорит о приближении конца эпохи Эльвиры Набиуллиной

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В Нидерландах произошла стрельба в жилом доме

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Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей

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Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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По мнению бывшего украинского нардепа, к возвращению крепостного права в стране может привести открытие рынка украинских земель.
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выразил мнение, что в России у него не очень большая популярность.
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