Футбол
МК-СпортВратарь «Спартака» Селихов пропустит 8 месяцев из-за травмы
Вратарь футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов пропустит около восьми месяцев из-за реабилитации.
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Экс-врач «Спартака»: «Не надо обвинять Селихова в травмах, он то играл, то нет, а это нервирует»
Bookmaker-ratings.ruвчера в 13:13
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:29, Вашингтон
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Общество
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
REGNUM вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Экс-участника проекта «Дом-2» Антона Шоки экстренно прооперировали
Экс-участник проекта "Дом-2" Антон Шоки в соцсети Instagram рассказал поклонникам, что ему потребовалась экстренная медицинская помощь.
Дни24 вчера в 07:36
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости 08 сентября в 22:24
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском вчера в 15:35
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Экономика
Авиабилеты подорожали на четверть
Средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала 2019 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.
Lenta.ru вчера в 21:46
Гаджеты
Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая
Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.
Аргументы и Факты вчера в 01:16
Общество
Сельским пенсионерам планируют сохранить дополнительные выплаты
В Госдуму внесён законопроект, позволяющий сохранить дополнительные выплаты труженикам села.
Общественное телевидение России 00:20
Политика
Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги крымских выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион, чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности выборного процесса.
РИА Новости вчера в 23:45
Экономика
Экономика говорит о приближении конца эпохи Эльвиры Набиуллиной
Все годы правления Эльвиры Набиуллиной ЦБ выбирал в своей политике инструменты, позволяющие экономике балансировать между положением «хуже и еще хуже».
REGNUM вчера в 02:25
Музыка
Православный активист вызвал Сергея Шнурова на серьёзный разговор
Online47.ru вчера в 21:01
Происшествия
В Нидерландах произошла стрельба в жилом доме
В Нидерландах произошла стрельба в жилом доме в Дордрехте. Об этом сообщает местная полиция.
Газета.Ru вчера в 14:24
Политика
Известный биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную Думу
Наш земляк, биатлонист Антон Шипулин с большим отрывом от соперников был избран депутатом Госдумы. Он набрал 41% голосов, сообщает Вести.
Вестник вчера в 11:25
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Происшествия
Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Происшествия
Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР
RT на русском вчера в 21:21
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
RT на русском вчера в 07:43
Экономика
Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января
Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 22:04
Политика
В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже
Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия вчера в 21:27
Политика
Савченко допустила возвращение крепостного права на Украине
По мнению бывшего украинского нардепа, к возвращению крепостного права в стране может привести открытие рынка украинских земель.
Народные новости вчера в 18:36
Хоккей
Кучеров считает,что он непопулярен в России
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выразил мнение, что в России у него не очень большая популярность.
Sportbox.RU вчера в 19:25
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Музыка
В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»
Коммерсантъ вчера в 13:00
Политика
Главы МИД и Минобороны России и Франции встретятся в Москве
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и французский министр обороны Флоранс Парли прибудут с рабочим визитом в Москву, где встретятся со своими российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.
Народные новости 08 сентября в 17:22
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:25
Путешествия
Россияне рассказали о планах на осенний отдых
Российские туристы рассказали, где хотели бы провести отдых осенью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:55