Футбол
МК-СпортВратарь «Спартака» Селихов пропустит 8 месяцев из-за травмы
Вратарь футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов пропустит около восьми месяцев из-за реабилитации.
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Экс-врач «Спартака»: «Не надо обвинять Селихова в травмах, он то играл, то нет, а это нервирует»
Bookmaker-ratings.ru13:13
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Характеристики смартфона Vivo V17 Pro слили в Сеть инсайдеры
Характеристики смартфона V17 Pro попали в Сеть перед презентацией компании Vivo. Аппарат отличается двойной выдвижной фронтальной камерой.
iReactor 03:26
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Армия и оружие
КНДР снова запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
Южнокорейские военные заявили, что КНДР вновь провела два пуска неопознанных снарядов из северокорейской провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря.
Известия 19:26
Общество
В онкоцентре имени Блохина опровергли данные о массовых увольнениях
В Национальном исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников медицинского учреждения на фоне смены руководства и сокращения зарплат.
RT на русском 11:23
Политика
В Болгарии задержали пророссийского активиста по обвинению в шпионаже
В Болгарии задержан глава движения «Русофилы» и бывший главред газеты «Дума» Юрий Борисов, говорится на сайте издания.
Московский Комсомолец 13:06
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Шоу-бизнес
Нонна Гришаева показала Лизу Арзамасову с огромным беременным животом
Недавно поклонники увидели снимок, где Лиза Арзамасова стоит с большим беременным животом, рядом с ней Нонна Гришаева, которая играла роль ее матери в ситкоме «Папины дочки».
OAnews 18:11
Футбол
«Манчестер Сити» первым потратил миллиард евро на трансферы
Английский "Манчестер Сити" стал первым в истории футбола клубом, потратившим на трансферы более миллиарда евро.
Российская газета 08:25
Армия и оружие
Минсельхоз вмешался в танковые дела
Общество и другие реставраторы регистрировали машины в органах Гостехнадзора (подчиняются Минсельхозу) как «самоходные машины», что предусмотрено постановлением правительства №938.
Коммерсантъ 18:30
Происшествия
В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов
В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке поверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.
РБК 18:12
Кино
Четвертая «Матрица» получила название «Мороженое»
Фильм "Матрица 4", который станет продолжением знаменитой фантастической трилогии о борьбе в стиле кунг-фу людей с машинами, обрел рабочее название.
Kinonews.ru 04:21
Хоккей
Новичок «Рейнджерс» Кравцов отдал три ассиста в первом матче за клуб
На турнире новобранцев Национальной хоккейной лиги свои первые матчи за «Нью-Йорк Рейнджерс» провели россияне Виталий Кравцов и Егор Рыков.
RT на русском 05:50
Кино
Михалков назвал «Оскар» политизированной премией
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.
Известия 16:27
Футбол
Станислав Черчесов: ни о какой недооценке Казахстана речи не было
Ни о какой недооценке речи не было, – заявил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.
Вести.Ru 18:40
Общество
Каким знакам Зодиака везёт в лотерею: счастливые дни и цифры
Гороскоп может помочь вам узнать, какой ваш счастливый день и какие цифры могут принести вам удачу.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Происшествия
Молодую мать подозревают в убийстве двух своих детей на Камчатке
Следствие подозревает 27-летнюю жительницу Камчатки в том, что она утопила двоих своих детей в бухте Крашенинникова в городе Вилючинск.
Газета.Ru 00:55
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Политика
Депутатов трёх дум в Иркутской области определят по жеребьёвке
Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области равное количество голосов набрали кандидаты в депутаты трёх дум – областного центра, Братска и Зиминского района.
Телеинформ 06:18
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Гаджеты
LG может покинуть российский рынок смартфонов
Южнокорейская компания LG может покинуть рынок смартфонов в России. Причиной этому послужило укрепление позиций китайских конкурентов.
News.ru 05:19
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Политика
Главы МИД Британии и Финляндии обсудят отношения России и Украины
Министры иностранных дел Британии и Финляндии Доминик Рааб и Пекка Хаависто обсудят отношения между Россией и Украиной, сообщили в финском МИД.
RT на русском 19:12
Гаджеты
Умный телевизор Redmi TV поступает в продажу
Сегодня в Китае состоится первая распродажа умного телевизора Redmi TV, который был представлен в конце августа вместе со смартфонами Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
iXBT.com 17:01