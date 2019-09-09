Гаджеты Характеристики смартфона Vivo V17 Pro слили в Сеть инсайдеры Характеристики смартфона V17 Pro попали в Сеть перед презентацией компании Vivo. Аппарат отличается двойной выдвижной фронтальной камерой.

Политика Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.

Армия и оружие КНДР снова запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря Южнокорейские военные заявили, что КНДР вновь провела два пуска неопознанных снарядов из северокорейской провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря.

Общество В онкоцентре имени Блохина опровергли данные о массовых увольнениях В Национальном исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников медицинского учреждения на фоне смены руководства и сокращения зарплат.

Политика В Болгарии задержали пророссийского активиста по обвинению в шпионаже В Болгарии задержан глава движения «Русофилы» и бывший главред газеты «Дума» Юрий Борисов, говорится на сайте издания.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Шоу-бизнес Нонна Гришаева показала Лизу Арзамасову с огромным беременным животом Недавно поклонники увидели снимок, где Лиза Арзамасова стоит с большим беременным животом, рядом с ней Нонна Гришаева, которая играла роль ее матери в ситкоме «Папины дочки».

Футбол «Манчестер Сити» первым потратил миллиард евро на трансферы Английский "Манчестер Сити" стал первым в истории футбола клубом, потратившим на трансферы более миллиарда евро.

Армия и оружие Минсельхоз вмешался в танковые дела Общество и другие реставраторы регистрировали машины в органах Гостехнадзора (подчиняются Минсельхозу) как «самоходные машины», что предусмотрено постановлением правительства №938.

Происшествия В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке поверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.

Кино Четвертая «Матрица» получила название «Мороженое» Фильм "Матрица 4", который станет продолжением знаменитой фантастической трилогии о борьбе в стиле кунг-фу людей с машинами, обрел рабочее название.

Хоккей Новичок «Рейнджерс» Кравцов отдал три ассиста в первом матче за клуб На турнире новобранцев Национальной хоккейной лиги свои первые матчи за «Нью-Йорк Рейнджерс» провели россияне Виталий Кравцов и Егор Рыков.

Кино Михалков назвал «Оскар» политизированной премией Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.

Общество Каким знакам Зодиака везёт в лотерею: счастливые дни и цифры Гороскоп может помочь вам узнать, какой ваш счастливый день и какие цифры могут принести вам удачу.

Экономика В России увеличат детские пособия Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Происшествия Молодую мать подозревают в убийстве двух своих детей на Камчатке Следствие подозревает 27-летнюю жительницу Камчатки в том, что она утопила двоих своих детей в бухте Крашенинникова в городе Вилючинск.

Технологии Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.

Политика Депутатов трёх дум в Иркутской области определят по жеребьёвке Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области равное количество голосов набрали кандидаты в депутаты трёх дум – областного центра, Братска и Зиминского района.

Политика Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.

Гаджеты LG может покинуть российский рынок смартфонов Южнокорейская компания LG может покинуть рынок смартфонов в России. Причиной этому послужило укрепление позиций китайских конкурентов.

Политика Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25% Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Политика Главы МИД Британии и Финляндии обсудят отношения России и Украины Министры иностранных дел Британии и Финляндии Доминик Рааб и Пекка Хаависто обсудят отношения между Россией и Украиной, сообщили в финском МИД.