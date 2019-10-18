Футбол

Матч ТВМатч ТВВратарь «Спартака» заявил, что не стал бы выступать за ЦСКА

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко заявил, что никогда не стал бы играть за ЦСКА.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Вратарь «Спартака» заявил, что не стал бы выступать за ЦСКА

Sportbox.RU05:36

Голкипер «Спартака»: «За какой клуб я бы точно не выступал? За ЦСКА»

Sport.ru05:58

Вратарь «Спартака» заявил, что не стал бы выступать за ЦСКА

Матч ТВ05:36

Игрок «Спартака» обнаружил спартаковский дух

Lenta.ru06:26

Как «Спартак», ЦСКА и другие лидеры РПЛ провели окно для матчей сборных

Чемпионат04:00

Александр Максименко: «За ЦСКА не смог бы выступать 100%»

Bobsoccer03:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика

Украина признала невозможность отсоединиться от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил о невозможности отсоединиться от энергосистемы России.
iReactor 05:31
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Здоровье

Названы первые признаки вероятного тромба

Тромбоз может возникнуть практически у каждого человека. По словам медиков, есть несколько ранних признаков возможного тромба.
Газета Кемерова 03:14
Энергетика

«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд

Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
RT на русском 07:23
Шоу-бизнес

Лобода отметила день рождения с солистом Rammstein

Певица Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию со своего дня рождения, на которой сидит рядом с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, подогрев слухи об их романе.
Рамблер 06:22
Шоу-бизнес

Волочкова показала неудачное декольте до пояса

Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru 00:01
Футбол

Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов

Агент Джузеппе Пальяра рассказал, что дал взятку бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону за сдачу поединка в рамках Лиги чемпионов, об этом рапортует издание Mirror.
Евро-футбол.ру 05:33
Экономика

В Минэкономразвития допустили отказ от приватизации «Первого канала»

"Первый канал" и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), скорее всего, не войдут в итоговый план приватизации на 2020-2022 годы.
Интерфакс 05:03
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

РИА Новости 06:25
Происшествия

Учительница скончалась во время конкурса чтецов в Челябинске

В Челябинске педагог скончалась во время проведения школьного конкурса. Учеников вывели из зала, пока женщине оказывали скорую помощь.
Известия 05:17
Политика

Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30
Религия

Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар.
Интерфакс 05:49
Происшествия

Главу района Белгородской области задержали при даче взятки

По предварительным данным, чиновника задержали за дачу взятки.
REGNUM 04:15
Армия и оружие

Литва купит у США шесть вертолётов Black Hawk

Литва планирует до конца 2020 года подписать с США контракт о покупке шести многофункциональных вертолётов Sikorsky UH-60 Black Hawk, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 октября.
REGNUM 05:49
Общество

СМИ нашли иностранца, из-за которого ФБК признали иноагентом

Именно переводы от иностранных лиц стали причиной включения ФБК Алексея Навального в реестр «иностранных агентов», напоминает «Медуза».
BFM.ru 05:40
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Три сотрудника посольства США в России были сняты с поезда «Нёнокса — Северодвинск» из-за того, что он въехали на режимную территорию без разрешения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Дождь 16 октября в 12:25
Политика

Эрдоган и Путин обсудят процесс создания зоны безопасности в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным следующую фазу процесса создания зоны безопасности на севере Сирии.
ФАН 07:42
Происшествия

Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга

В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 13:30
Происшествия

Медведица напала на ловивших крабов солдат на Курилах

Вести.Ru 04:35
Общество

Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами

Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
BFM.ru 06:23
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Общество

Суд оставил под стражей экс-нардепа Пашинского

Апелляционный суд Киева оставил под стражей экс-нардепа, бывшего исполняющего обязанности главы Администрации президента Украины Сергея Пашинского.
Украина.ру 07:09
Политика

Получены новые доказательства принадлежности России арктического шельфа

Министерство обороны получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве, состоявшемся в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 06:25
Здоровье

Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Общество

В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на «Евровидение»

Ранее сообщалось, что в новом отборе теперь смогут принять участие только те исполнители или коллективы, которые не выступали на территории России с 2014 года, не планируют и не анонсируют концертную деятельность в РФ до финала «Евровидения», а также не въезжали на территорию Крыма «с нарушением законодательства Украины».
Известия 05:46
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Происшествия

Адвокат назвала возможные причины убийства отца сестрами Хачатурян

РБК 05:45
Общество

Протестующие каталонцы заблокировали собор Саграда-Фамилия в Барселоне

РБК 07:14
Финансы

Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 05:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Владимирович Максименко
Российский футболист
Российский футболист, вратарь московского «Спартака» и молодёжной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное