Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко заявил, что никогда не стал бы играть за ЦСКА.

Вратарь «Спартака» заявил, что не стал бы выступать за ЦСКА

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