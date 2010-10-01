Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко заявил, что никогда не стал бы играть за ЦСКА.

Вратарь «Спартака» заявил, что не стал бы выступать за ЦСКА

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