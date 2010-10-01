Футбол

Матч ТВМатч ТВВратарь «Спартака» заявил, что не стал бы выступать за ЦСКА

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко заявил, что никогда не стал бы играть за ЦСКА.
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Голкипер «Спартака»: «За какой клуб я бы точно не выступал? За ЦСКА»

Sport.ru05:58

Вратарь «Спартака» заявил, что не стал бы выступать за ЦСКА

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Как «Спартак», ЦСКА и другие лидеры РПЛ провели окно для матчей сборных

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Вратарь «Спартака» заявил, что не стал бы выступать за ЦСКА

Sportbox.RU05:36

Александр Максименко: «За ЦСКА не смог бы выступать 100%»

Bobsoccer03:31
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National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Российская газета вчера в 23:42
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Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при

Газета.Ru 02:36
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СКА и ЦСКА тратят на зарплаты игроков 3,5 миллиарда в год

Стало известно, какие суммы тратят клубы КХЛ Западной конференции на зарплаты своим хоккеистам, информирует РБК.
Sport.ru 03:59
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Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном

Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Шоу-бизнес

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Политика

РПЦ разорвет отношения с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) намерена разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской (Греческой) православной церкви (ЭПЦ), которые признают неканоническую «новую церковь» Украины (Православная церковь Украины).
ФАН вчера в 11:01
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Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Космос

Видео строительства прототипа ракеты SpaceX Starship во Флориде

Ресурс CNBC опубликовал видео строительства компанией SpaceX новой модификации прототипа ракеты Starship во Флориде, снятое с помощью дрона.
3DNews 06:06
Здоровье

Минздрав призывает модернизировать первичную медпомощь

Министр здравоохранения Российско Федерации Вероника Скворцова на всероссийском селекторном совещании по вопросам принципов модернизации первичного звена здравоохранения привела статистику о том, что каждый гражданин России обращается медпомощью в первичное звено не менее восьми раз за год.
ФедералПресс 04:58
Происшествия

Похороны убитой из-за машины свердловчанки собрали сотни человек

Издание Е1.ru сообщает, что всего прощание и похороны собрали порядка 250 человек. Гроб молодой свердловчанки буквально завалили цветами.
REGNUM 03:57
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные прививки

БЦЖ, которая выглядит безобидной на первый взгляд, могут отозвать, потому что они может привести к серьезным осложнениям через полтора-два года, а АКДС, разные сыворотки, иммуноглобулины и аллергены – к смерти спустя 30 дней.
Независимый публицист вчера в 11:11
Армия и оружие

По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика

Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
Украина.ру вчера в 12:58
Общество

Первую нитку газопровода «Турецкий поток» начали заполнять газом

Оператор проекта «Турецкий поток» заявил, что первую нитку морского участка газопровода уже начали заполнять газом.
RT на русском 05:53
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Политика

Россия предложила перенести Первый комитет ГА ООН из США

По данным источников в ООН, Российская Федерация предложила перенести Первый комитет ГА ООН из американского Нью-Йорка в Вену (Австрия) или Женеву (Швейцария).
Planet Today 02:16
Армия и оружие

Турецкие войска приостановят военную операцию в Сирии на 120 часов

Snob.ru вчера в 14:52
Политика

Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину

Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Происшествия

Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга

В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Финансы

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 02:06
Политика

Путин: движение России вперед зависит от сохранения духовных основ

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам XXIII Всемирного русского народного собора, в котором рассказал о важности сохранения российской культуры и нации.
Московский Комсомолец 05:45
Единоборства

Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес

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Общество

В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов

Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
РБК вчера в 08:17
Общество

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Политика

В Раде решили вернуть «украинские этнические территории» Кубани

Как сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на слова парламентария от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, задачей «Кубани» станет разработка политики по возвращению украинских этнических территорий и этнических украинцев в культурное, политическое, социальное поле страны.
Мойка78 вчера в 13:59
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк призвала массово помолиться за актрису

Родные и близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк продолжают информировать поклонников о состоянии здоровья артистки.
ФедералПресс вчера в 23:05
Происшествия

Адвокат назвала возможные причины убийства отца сестрами Хачатурян

РБК 05:45
Общество

Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм

Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Газета.Ru вчера в 13:01
Экономика

В Минэкономразвития допустили отказ от приватизации «Первого канала»

"Первый канал" и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), скорее всего, не войдут в итоговый план приватизации на 2020-2022 годы.
Интерфакс 05:03
Музыка

Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение-2020

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до отбора в стране на Евровидение-2020.
ФАН 16 октября в 10:00
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