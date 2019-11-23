Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны в шутливой форме прокомментировал голы полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка в матче с «Тамбовом» (3:2). В игре 17-го тура РПЛ с «Тамбовом» Крыховяк оформил дубль.

Вратарь «Ювентуса» Щенсны задумался о переезде в Россию

Политика НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.

Политика Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».

Политика Медведев пообещал сохранить советские льготы Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.

Общество В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.

Происшествия В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля Полицейские задержали водителя, который подозревается в стрельбе из окна автомобиля в Московском районе Петербурга, возбуждено дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Авто Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором Напомним, седан Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 113-сильным двигателем Renault H4Mk в комплектации Classic оценили в 736 900 рублей, а универсал обойдётся в 773 900 рублей.