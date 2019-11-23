Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ruВратарь «Ювентуса» Щенсны задумался о переезде в Россию

Тамбов — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
29′
Гжегож Крыховяк
34′
Адессойе Ойеволе
Михаил Костюков
35′
Владимир Обухов
39′
46′
Ведран Чорлука
Соломон Кверквелия
Михаил Костюков
47′
56′
Гжегож Крыховяк
65′
Дмитрий Баринов
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
73′
Павел Карасев
Андрей Часовских
77′
Владимир Обухов
Хасан Мамтов
87′
90′+2′
Эдер
Брайан Идову
Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны в шутливой форме прокомментировал голы полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка в матче с «Тамбовом» (3:2). В игре 17-го тура РПЛ с «Тамбовом» Крыховяк оформил дубль.
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Вратарь «Ювентуса» Щенсны задумался о переезде в Россию

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Вратарь «Ювентуса» задумался о переезде в Россию

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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 16:21, Вашингтон
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