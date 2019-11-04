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Петербургский дневникПетербургский дневникВратарь «Зенита» Андрей Лунев точно не сыграет с «Лейпцигом»

Зенит — РБ Лейпциг
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В понедельник, 4 ноября, состоялась предматчевая пресс-конференция главного тренера ФК «Зенит» Сергея Семака. На ней он рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу. А также отметил, что участие вратаря клуба Андрея Лунева в этой встрече невозможно.
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