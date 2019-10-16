Футбол
Gazeta.SPbВратарь «Зенита» Андрей Лунёв стал отцом
У голкипера петербургского «Зенита» Андрея Лунёва во вторник, 15 октября, родился сын. Видео, на котором футболисты «Зенита» поздравляют коллегу-спортсмена с знаменательным событием, опубликовала пресс-служба в официальном Twitter-аккаунте команды.
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 12:51, Вашингтон
Политика
Украина потребовала роспуска ДНР и ЛНР
Украина приступит к выполнению важнейшей части Минских соглашений только после того, как Донецкая и Луганская народные республики прекратят свое существование, заявила Дарья Олифер, представляющая Леонида Кучму (представителя Украины в контактной группе по Донбассу).
Хакасия-Информ 03:31
Хоккей
Русский хоккеист облокотился на кресло Трампа в Белом доме
Sputnik Латвия 12:36
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Финансы
Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября
В свою очередь, евро во вторник на открытии подорожал на 17 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,1 рубля.
Свободная Пресса 04:25
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Российская газета 12:23
Происшествия
На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда
Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.
Российская газета 10:02
Происшествия
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Футбол
Лионель Месси получил «Золотую бутсу»
Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
The Moscow Post 09:51
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Политика
Эрдоган отказался обсуждать Сирию с вице-президентом США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что не будет проводить переговоры по Сирии с вице-президентом США Майком Пенсом, передает «Интерфакс».
Ведомости 08:03
Общество
Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске
Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Газета.Ru 11:24
Общество
Суд вернул прокатчику автомобилей иск к ФБК на 1 млрд руб
Арбитражный суд Москвы вернул компании-прокатчику автомобилей "Флай Авто" ее иск с требованием взыскать с основанного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией 1 млрд руб. Об этом говорится в определении суда, с которым ознакомился РБК.
РБК 09:48
Политика
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии Хайко Мааса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прямо оскорбил министра иностранных дело Германии Хайко Мааса, обвинив его в дилентатизме и профнепригодности.
REGNUM 12:40
Здоровье
Названы пять опасных для здоровья народных средств
Медики предостерегают от использования народной медицины. Эксперты назвали пять опасных для здоровья средств по лечению болезней.
Территория новостей 13 октября в 11:50
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM 10:20
Общество
Гибатдинов не видит смысла жаловаться на Седова в комиссию по этике
Как выяснилось, депутат от фракции КПРФ Айрат Гибатдинов не собирается жаловаться на председателя комитета по ЖКХ Андрея Седова.
Ульяновск онлайн 08:24
Общество
Снова вместе: Дженнифер Энистон собрала «Друзей» для фото в Instagram
На первой фотографии в Instagram Дженнифер Энистон предстала со всеми коллегами по сериалу «Друзья» — Кортни Кокс, Мэттом ЛеБланом, Лизой Кудроу, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером.
Кубань 24 02:58
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Общество
Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
РИА Новости 04:04
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия 14 октября в 19:47
Кино
Первый трейлер фильма «Лед 2» появился в Сети
Известия 12:28
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере
Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru вчера в 02:09
Общество
Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru 09:58
Политика
Чавушоглу назвал жестом доброй воли заявление Лаврова по Турции и САР
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу расценил как жест доброй воли заявление российского коллеги Сергея Лаврова о том, что Россия будет способствовать налаживанию взаимодействия между Анкарой и Дамаском.
RT на русском 12:31
Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении 2,6 млн рублей
Глава Новочеркасска Игорь Зюзин задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), говорится на сайте СК РФ.
Известия 05:30
Авто
Для Lada Largus создали навесной багажник
Российская компания Shuttle box, занимающаяся производством навесных багажников, первой создала такой аксессуар для модели Lada Largus.
Журнал Авто.ру 14 октября в 11:58
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews вчера в 04:39