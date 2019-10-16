Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPbВратарь «Зенита» Андрей Лунёв стал отцом

У голкипера петербургского «Зенита» Андрея Лунёва во вторник, 15 октября, родился сын. Видео, на котором футболисты «Зенита» поздравляют коллегу-спортсмена с знаменательным событием, опубликовала пресс-служба в официальном Twitter-аккаунте команды.
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«Я не чувствую боли!» Тоннель для Андрея Лунева

Спорт-Экспресс11:24

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У Андрея Лунева родился сын

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Матч ТВ11:30

Вратарь «Зенита» Лунев впервые стал отцом

Санкт-Петербургские ведомости09:25

Вратарь «Зенита» Лунёв впервые стал отцом

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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
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Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
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Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
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«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда

Авиакомпания «Победа» приняла решение поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию.
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Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
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Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».
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«Манчестер Юнайтед» летом отказался от покупки Неймара

Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось от идеи приобретения бразильца Неймара в летнее трансферное окно.
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"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
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Визит Эрдогана в Сочи намечен на 22 октября

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В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ

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В Новой Третьяковке открывается выставка работ Василия Поленова

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Новый метод поможет иммунной системе находить опухолевые клетки

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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи.
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Российский футболист, вратарь петербургского клуба «Зенит» и национальной сборной России.
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