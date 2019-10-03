Футбол
МР7.руВратарь «Зенита» Лунев не может играть из-за хронической травмы
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что вратарь команды Андрей Лунев не может играть из-за хронической травмы, передает ТАСС. Голкипер не может даже тренироваться в полную силу. «Думаем над тем, чтобы дать ему возможность полноценно вылечиться от хронической травмы», — сказал Семак.
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Вратарь футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не может тренироваться в полную силу, в следствие чего его участие в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России против "Томи" находится под вопросом. Об этом журналистам сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.ТАСС Спорт10:09
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Сергей Семак: у Андрея Лунева есть повреждение, которое мешает тренироваться в полную силу
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