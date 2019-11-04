Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак сообщил, что к травмированным ранее футболистам команды Малкому и Эмануэлю Маммане присоединился еще и вратарь Андрей Лунев. Его участие в матче Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига" исключено.

Вратарь «Зенита» Лунев не сыграет с «Лейпцигом» из-за травмы

Экономика «Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Общество У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».

Политика Помпео: Трамп признал угрозу со стороны Китая Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео во вторник, 5 ноября, сообщил, что американский президент Дональд Трамп признал угрозу, которая связана с Коммунистической партией Китая.

Происшествия В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.

Общество В Японии офис Microsoft перешел на четырехдневную рабочую неделю В Японии офис Microsoft объявил о результатах перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Энергетика «Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому» Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.

Политика Власти Украины планируют ликвидировать более трети госпредприятий Более трети государственных предприятий на Украине планируется ликвидировать "за ненадобностью".

Футбол Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии» Главный тренер «Баварии» Нико Ковач отправлен в отставку, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Политика Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.

Финансы Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Авто Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3 Как сообщает ToDay News Ufa, в Китае, на международном автосалоне в Гуанчжоу, 22 ноября пройдет презентации новой модели кроссовера KIA KX3 и в тот же день начнут принимать заказы на эту новинку.

Космос «Вояджер-2» передал показания из межзвездного пространства «Вояджер-2» подтвердил показания первого аппарата, значит, их показания не относятся лишь к конкретному месту и времени вхождения в межзвездное пространство.

Здоровье В Тульской области для больной муковсцидозом не закупают лекарство Сотрудники прокуратуры подали в суд на Богородицкую районную больницу и Минздрав Тульской области.