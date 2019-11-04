Лига чемпионов
Вести.RuВратарь «Зенита» Лунев не сыграет с «Лейпцигом» из-за травмы
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак сообщил, что к травмированным ранее футболистам команды Малкому и Эмануэлю Маммане присоединился еще и вратарь Андрей Лунев. Его участие в матче Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига" исключено.
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