Футбол

РИА НовостиРИА НовостиВратарь исполнил худший пенальти в истории и разнес крышу стадиона

Вратарь английского "Нанитон Боро", выступающего в седьмом по силе футбольном дивизионе страны, крайне неудачно исполнил пенальти. В домашнем матче со "Стрэтфорд Таун" игроки хозяев доверили удар с 11-метровой отметки своему вратарю Тони Бридину.
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В Англии вратарь сбил прожектор, неудачно пробив пенальти. Видео

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В Англии вратарь неточно пробил пенальти и сбил прожектор над трибуной

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В Англии вратарь взялся исполнить пенальти. Ударил выше ворот и сбил прожектор над трибуной

Sport24.ru16 ноября в 16:12
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 06:45, Вашингтон
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Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
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Россия передала Украине корабли, задержанные во время конфликта в Керченском проливе, произошедшего в 2018 г. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.
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Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Марсианские микроорганизмы поищут в бывшем озере кратера Езеро

Ученые из NASA обнаружили в западной области марсианского кратера Езеро высокую концентрацию залежей карбонатов, что говорит в пользу того, что раньше на этом месте могло быть озеро.
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Космос

Эксперт рассказал, почему будущее Китая тесно связано с Луной

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Решение о передаче построенных к ЧМ-2018 стадионов в правительстве приняли еще летом 2018 года.
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Климкин оценил успехи Путина в Донбассе

Российский президент Владимир Путин добился успеха в процессе разведения сил в Донбассе.
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Футбол

ЦСКА разгромил СКА в товарищеском матче

ЦСКА обыграл ростовский СКА в товарищеской встрече. Матч прошел 18 ноября в Москве и завершился разгромной победой хозяев.
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В июле URA.RU писало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.
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За последние пять лет Россия нарастила свой боевой потенциал в Черном море, заявил во время выступления на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко, слова которого приводятся на сайте украинского минобороны.
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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

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Япония считает безопасным сброс радиоактивной воды с АЗС в океан

Правительство Японии уверяет, что сброс в океан слаборадиоактивной воды, которая используется для непрерывного охлаждения поврежденных ядерных реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", не представляет опасности для людей и морских обитателей.
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Скончался известный писатель Игорь Сахновский

Скончался известный российский писатель Игорь Сахновский.
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Происшествия

Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей

Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Газета.Ru 05:33
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Путин одобрил строительство моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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Политика

Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400

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Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru 03:49
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Порошенко хотят лишить неприкосновенности

Украинская Генпрокуратура решила попросить Раду одобрить снятие неприкосновенности с бывшего лидера страны Петра Порошенко.
Газета.Ru 06:27
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«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече

В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
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Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
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Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим

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Политика

Вырваны из контекста: слова Лукашенко о ненужности союза с РФ

Сообщение о сомнениях в необходимости союза России и Белоруссии президента Александра Лукашенко вырвано из контекста, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Рэу им. Г.В. Плеханова, к. ю. н Алексей Моисеев, комментируя слова Лукашенко о союзе России и Белоруссии.
REGNUM 03:46
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
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На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений

По словам дипломата, президенты стран нормандского формата могут признать, что в течение пяти лет «Минские соглашения не продемонстрировали своей живучести и не принесли мир в Украину».
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Армия и оружие

Пакистан успешно испытал баллистическую ракету «Шахин-1»

Испытание ракеты состоялось на следующий день после того, как главный конкурент Пакистана Индия провела первое ночное испытание ядерной баллистической ракеты средней дальности «Агни-II», пишет пакистанское издание Express Tribune.
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Губернатор назначил нового директора «Екатеринбург Арены»

РБК Екатеринбург 03:46
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В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
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Авто

Как обманывали покупателей авто в СССР и делают это сегодня

Издание "Правда.ру" раскрыло некоторые секреты обмана покупателей подержанной техники.
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Экономика

Акционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»

Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
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