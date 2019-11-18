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РИА НовостиВратарь исполнил худший пенальти в истории и разнес крышу стадиона
Вратарь английского "Нанитон Боро", выступающего в седьмом по силе футбольном дивизионе страны, крайне неудачно исполнил пенальти. В домашнем матче со "Стрэтфорд Таун" игроки хозяев доверили удар с 11-метровой отметки своему вратарю Тони Бридину.
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В Англии вратарь взялся исполнить пенальти. Ударил выше ворот и сбил прожектор над трибуной
Sport24.ru16 ноября в 16:12
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