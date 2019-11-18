Футбол

РИА НовостиРИА НовостиВратарь исполнил худший пенальти в истории и разнес крышу стадиона

Вратарь английского "Нанитон Боро", выступающего в седьмом по силе футбольном дивизионе страны, крайне неудачно исполнил пенальти. В домашнем матче со "Стрэтфорд Таун" игроки хозяев доверили удар с 11-метровой отметки своему вратарю Тони Бридину.
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Вратарь исполнил худший пенальти в истории и разнес крышу стадиона

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
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