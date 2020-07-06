Голкипер клуба Профессиональной футбольной лиги "Знамя Труда" Иван Заборовский оказался в реанимации после того, как в него попала молния на тренировке. О несчастном случае, произошедшем с 16-летним футболистом, сообщается в аккаунте болельщиков команды в Instagram.

Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

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