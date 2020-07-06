Происшествия
РИА НовостиВратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии
Голкипер клуба Профессиональной футбольной лиги "Знамя Труда" Иван Заборовский оказался в реанимации после того, как в него попала молния на тренировке. О несчастном случае, произошедшем с 16-летним футболистом, сообщается в аккаунте болельщиков команды в Instagram.
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Генеральный директор «Знамени Труда» - о состоянии голкипера, выжившего после удара молнии: «Играть будет»
Евро-футбол.рувчера в 13:39
Вратарь «Урала» Годзюр поддержал игрока «Знамени Труда», в которого попала молния
Sport24.ruвчера в 09:46
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Происшествия
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Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
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Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
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Игорь Федотов призвал отправить судью матча «Спартак» – «Тамбов» в ФНЛ
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Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
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В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
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Российская экономика, "закаленная" борьбой с западными санкциями, проявила, по признанию автора, неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса.
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