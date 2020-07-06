Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

Голкипер клуба Профессиональной футбольной лиги "Знамя Труда" Иван Заборовский оказался в реанимации после того, как в него попала молния на тренировке. О несчастном случае, произошедшем с 16-летним футболистом, сообщается в аккаунте болельщиков команды в Instagram.
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Момент удара молнии в 16-летнего вратаря из ПФЛ попал на видео

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Общество

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PHP-программист с опытом работы от трех лет может рассчитывать на доход до 110 тысяч рублей, разрабатывая и поддерживая проекты на платформе Shopware 5 удаленно.
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Лондон вводит санкции по делу о смерти Магнитского

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Политика

Партия Прилепина предложила провести референдум о присоединении Донбасса

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РБК 00:06
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Происшествия

Число жертв наводнения в Японии достигло 50 человек

В Японии число погибших в результате проливных дождей увеличилось по меньшей мере до 50 человек, более десяти человек числятся пропавшими без вести, сообщает Kyodo.
Интерфакс 00:00
Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news вчера в 15:00
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Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru вчера в 11:19
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Здоровье

В Хакасии за сутки коронавирусом заразились 42 человека

Двое пациентов за сутки прошли лечение и побороли болезнь. Общее число выздоровевших — 1390 человек.
ИА 1-Line 05 июля в 00:43
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Политика

Reuters: TikTok прекратит работу на территории Гонконга

Приложение TikTok в ближайшие дни прекратит работу на территории Гонконга в связи с принятием властями КНР закона о национальной безопасности в этом районе.
Газета.Ru вчера в 23:36
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

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Общество

Главу избирательного участка в Москве уволили после вброса бюллетеней

РБК вчера в 15:05
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Общество

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Происшествия

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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
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Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
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В Оренбургской области с 23 − 24 июня ухудшилась эпидситуация, что связано с ухудшением обстановки в соседнем Казахстане, где с 5 июля на две недели введен карантин, сообщила 6 июля во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.
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Игорь Федотов призвал отправить судью матча «Спартак» – «Тамбов» в ФНЛ

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Общество

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Политика

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Авто

Производство электрокара Volkswagen ID.4 начнется в Эмдене в 2022 году

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Происшествия

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ТАСС вчера в 04:42
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Экономика

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